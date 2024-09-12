Армія РФ обстріляла вантажівки МКЧХ на Донеччині ― загинуло троє українців

12 вересня Росія атакувала Віролюбівку на Донеччині. Улар прийшовся по машинах Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Загинуло троє штатних працівників МКЧХ, двоє поранено.

Росія завдала удару по вантажівках Червоного Хреста

Ще один російський злочин війни. Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Поширити

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Станом на зараз відомо про двох поранених — їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський заявив, що у війні РФ проти України все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя.

І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.

Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим — і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру.

Згідно з даними Омбудсмена України Дмитра Лубінця, усі співробітники перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.

Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ — мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Він наголосив, що МКЧХ «має офіційно і публічно визнати» порушення Росією норм Женевських конвенцій. Поширити

Офіс генерального прокурора уточнив, що співробітники Червоного Хреста прибули до населеного пункту, щоб видати місцевим жителям паливні брикети для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу.

У тих, хто вижив, діагностовані осколкові поранення й мінно-вибухові травми. Обох потерпілих доправили до медичного закладу, один із них перебуває у важкому стані.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни. Іде досудове розслідування.

З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла чоловіків

Російські загарбники скинули авіабомби на готель у Миколаївці Донецької області 7 вересня. Станом на 15:30 8 вересня відомо про щонайменше двох загиблих.

Як повідомляють представники місцевої влади, у готелі на момент атаки знаходилися харківські зооволонтери, які приїхали безкоштовно стерилізувати та вакцинувати тварин.

Згідно з попередніми даними, армія РФ завдала ударів кількома КАБами. Поширити

Згодом Донецька обласна прокуратура офіційно повідомила, що з-під завалів готелю вдалося деблокувати тіла двох чоловіків.

Також повідомляється, що російські окупанти здійснили атаку авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.