Медики остаются приоритетной мишенью для армии РФ — боевой медик батальона "Госпитальеры"

До 2014 года Никита Завилинский был профессиональным фотографом. С начала войны он решил добровольно ездить на фронт и продолжать свое дело — фотографировать. После начала полномасштабки Никита взял себе позывной “Маэстро”, сменил фотоаппарат на военную аптечку и автомат, чтобы присоединиться к медицинскому добровольческому батальону “Госпитальеры”.
В интервью online.ua "Маэстро" поделился откровенными историями эвакуаций, рассказал, что тяжелее всего для него в работе боевого медика и в каких условиях приходится спасать наших военнослужащих.
Никогда не видел себя военным
Я никогда не видел себя в роли военного. Также не любил оружие в отличие от многих моих друзей. Мне оно до сих пор не нравится, но это не значит, что я его избегаю.
Медики — приоритетная мишень для армии РФ
Медики сейчас являются приоритетной мишенью для россиян. Это ведь в геометрической прогрессии — это увеличивает количество раненых, которые не выживут на том участке фронта. Убив или ранив одного медика, россиянин автоматически убивает несколько десятков солдат.
Боевой медик или медик в составе эвакуационной группы в первую очередь является боевой единицей, а медицинская составляющая — это дополнительная нагрузка на него. Чаще всего мы являемся звеном, соединяющим первую или вторую линию фронта со стаб-пунктом. Также вывозим раненых с первой на вторую линию.
Разбитый холодный деревенский дом посреди зимы то, с чем боевые медики, как правило, сталкиваются. Иногда шутим, что мы стройбат , притворяющийся медэваком. Каждый дом, в который заезжаем, потом оставляем в лучшем состоянии, чем он был. Латаем крышу, изолируем, чиним печку и дымоход…
Боевым медиком однозначно может быть не каждый. И не всякий врач может быть хорошим боевым медиком. Я лично сталкивался с замечательными гражданскими врачами, которым, к большому сожалению, не нашлось места на фронте в боевых условиях.
Я видел, как человек в работе замирает. Он, может быть, не до конца понимала, куда попадет. Это один из естественных типов реакции – при опасности замирать. И важно учитывать, что в экстренной ситуации такой человек ставит под угрозу как себя, так и окружающих. Потому не всем быть штурмовиками, снайперами или боевыми медиками. Не каждый может бегать с носилками по окопам.
Парня можно было бы спасти
Труднее всего в работе боевого медика — понимать, что мог бы спасти больше жизней. У нас была ситуация, когда парня эвакуировали несколько часов. Привезли уже без пульса, с криками: "Он три часа без турникетов!" Мы начинаем проводить реанимационные мероприятия, но, к сожалению, было слишком поздно. Парня можно было бы спасти, если бы была налажена коммуникация, более высокий уровень подготовки и не допустить незначительной ошибки.
Когда начинается мой этап работы, я в этот момент ничего не ощущаю. Не успеваю обращать внимание на свои чувства. Чаще всего от успешности выполнения моей задачи зависит как минимум здоровье, а как максимум — жизнь человека. Можно выдохнуть и ретроспективно проанализировать свои ощущения и эмоции, когда все сделал. Будучи близким к смерти, чувствуешь себя живым как никогда.
Медицинские протоколы на войне
У меня было несколько случаев, когда ребята говорили: "Оставьте меня, я безнадежен". Конечно, мы не прекращаем оказывать помощь. Всегда делаем то, что должны. У медиков есть конкретные протоколы и стандарты оказания помощи. Пытаемся ни при каких обстоятельствах от них не отступать.
Те люди, которые сейчас занимаются разработкой медицинских протоколов в США, начинают слушать наш опыт. Он идет вопреки их утвержденным протоколам, и это помогает спасать жизнь.
Того "золотого часа" (первый час после ранения, в течение которого должно начаться оказание квалифицированной врачебной помощи), который прописан в западных протоколах, очень редко выходит придерживаться в реалиях войны.
"Совковые" жгуты и китайский ширпотреб
Россияне гораздо меньше ценят свой личный состав, чем мы. Я вижу их индивидуальные аптечки, рюкзаки и мешки медиков. Там куча бинтов, "совковые" жгуты Эсмарха (специальное устройство, которое используется для остановки артериальных кровотечений - ред.), буторфанол (обезболивающее синтетическое лекарственное средство - ред.).
Давайте будем откровенны: с нашей стороны не всегда есть возможность забрать раненых. Однако я не слышал случаев, чтобы не забирали, когда была возможность. А мы видели множество видео и свидетельств, как россияне бросают своих.
Все режу и режу, а крови нет
На последний ротации произошла наиболее запомнившаяся ситуация. В блиндаж ребят был прилет. В этот момент один из бойцов там спал. Во время прилета он проснулся и почувствовал, что ему ранилоруку. Военному наложили турникет и отправили на эвакуацию. Через полтора часа он, наконец, прибыл к нам.
Мне нужно было осмотреть ранения. В идеале заменить турникет тампонадой с перевязкой или сделать перевязку. На улице была зима. У бойца было 3-4 слоя одежды, а турникет на верхней трети плеча. Мне пришлось прорезать одежду, чтобы добраться до раны. Я все режу и режу, а крови нет. Дорезаю до самого турникета и вижу, что ранения нет. Срезаю полностью куртку, чтобы осмотреть его, а он в порядке. Мы останавливаемся посреди дороги, военный говорит: “Везите меня обратно. У меня там ребята”.
В результате оказалось, что кусок дерева или корня ударил ему в руку. Это был ушиб мягких тканей. Бойцу показалось, что его ранило. Однако на этом история не закончилась.
Через несколько дней военному прилетел обломок в эту же руку. И в этот раз по-настоящему. Он наложил тот же турникет, чего делать нельзя. Боец еще в прошлый раз забрал себе турникет в память о забавном случае. В следующий раз, когда мы увидели его во время эвакуации, смеялись всей группой вместе с военным.
Среди моих гражданских друзей или знакомых, наверное, никого нет, кто бы не умел наложить турникет. По крайней мере они не признаются, что не умеют этого. Я надеюсь, что достаточное количество людей понимают, почему важно это уметь.
Ментальное здоровье в армии
Смерть – это фактор, который нужно сознательно принять и двигаться дальше. Поскольку я сейчас относительно много времени провожу в гражданских условиях, заметил, что со временем начал быстрее переключаться.
Надо позволять себе какие-нибудь маленькие радости. Пожалуй, купить Lamborghini Urus, немного перегиб, но закрываться дома, отказывать себе в общении с друзьями — самое плохое, что можно с собой сделать.
Мне помогает связь с мирной жизнью. Время от времени отложить все и залипнуть вечером дома на какую-нибудь киношку. Чем больше на человеке нагрузка, тем больше он должен уделять внимание отдыху и сохранению себя. К примеру, мои друзья-волонтеры время от времени устраивают небольшие выезды, чтобы выдохнуть.
Мы потеряли много невероятных людей
Война является такими реалиями, которые пришлось принять и с которыми нужно жить. Наверное, за это время я стал более прямолинейным. Уровень толерантности к какому-то бреду снизился.
До широкомасштабного вторжения я не являлся командным игроком. Мне какие-то задачи было комфортнее решать самому. Еще со школьных лет командные виды спорта – это не мое. А на войне пришлось взять на себя роль командного игрока, а потом еще и командира группы. Это не свойственно мне и стало новым опытом, в который пришлось вовлекаться.
Думаю, что реальные изменения войны ощутим и сможем постичь только через некоторое время после победы.
Мы должны сделать еще больше, иначе все жертвы, которые понесли даже не десять лет, а нескольких веков, были ни о чем.
Из уважения ко всем, кто отдал свою жизнь, здоровье, мы должны еще больше сплотиться.