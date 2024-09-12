Армия РФ в очередной раз обстреляла из артиллерии Донеччину — есть погибшие и раненые

12 сентября российская армия массированно атакует из артиллерии Константиновскую общину Донецкой области. Враг применяет тактику "двойного удара", когда несколько раз подряд обстреливается один и тот же населенный пункт.

Россия атакует Константиновскую громаду Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российские захватчики попали в частный дом в Добропольской громаде Донецкой области, в результате 81-летняя женщина погибла, еще четверо членов семьи получили ранения.

Также из-за обстрелов ранены двое гражданских в Константиновке.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Красноярском Добропольской громады один из снарядов попал в частный дом — там погибла 81-летняя женщина, ранения получили четыре члена ее семьи от 21 до 58 лет. В поселке повреждены 6 домов и линия электропередач. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Он добавил, что также два человека сегодня были ранены в Константиновке, где были повреждены семь домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

Позже, около двух часов дня, российская армия еще раз нанесла удар по Константиновской громаде: три человека погибли и двое получили ранения. Поделиться

Еще один удар по Константиновской громаде — 3 человека погибли и 2 ранены в Веролюбовке. Село попало под артиллерийский огонь сегодня утром. Один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Он отметил, что под ударом снова оказался частный сектор Константиновки — там повреждены семь домов и линия электропередач.

Филашкин призвал жителей Донбасса эвакуироваться.

РФ ударила по Константиновке: количество жертв возросло

В Константиновке Донецкой области количество раненых в результате ударов российской армии, совершенных утром 5 сентября, возросло до восьми.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Идет досудебное расследование.

Следствием установлено, что 5 сентября войска РФ несколько раз обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии, попав по жилой застройке.