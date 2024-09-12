Армия РФ в очередной раз обстреляла из артиллерии Донеччину — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ в очередной раз обстреляла из артиллерии Донеччину — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
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12 сентября российская армия массированно атакует из артиллерии Константиновскую общину Донецкой области. Враг применяет тактику "двойного удара", когда несколько раз подряд обстреливается один и тот же населенный пункт.

Главные тезисы

  • Российская армия массированно обстреливает Константиновскую и Добропольскую громады в Донецкой области, что приводит к гибели и ранениям мирных граждан.
  • Уголовное производство начато из-за нарушения законов войны в результате обстрелов.
  • Начальник военно-гражданской администрации призывает жителей эвакуироваться из-за угрозы новых ударов.
  • Обстрелы привели к разрушению зданий, электропередач и автомобилей.

Россия атакует Константиновскую громаду Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российские захватчики попали в частный дом в Добропольской громаде Донецкой области, в результате 81-летняя женщина погибла, еще четверо членов семьи получили ранения.

Также из-за обстрелов ранены двое гражданских в Константиновке.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Красноярском Добропольской громады один из снарядов попал в частный дом — там погибла 81-летняя женщина, ранения получили четыре члена ее семьи от 21 до 58 лет. В поселке повреждены 6 домов и линия электропередач.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он добавил, что также два человека сегодня были ранены в Константиновке, где были повреждены семь домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

Позже, около двух часов дня, российская армия еще раз нанесла удар по Константиновской громаде: три человека погибли и двое получили ранения.

Еще один удар по Константиновской громаде — 3 человека погибли и 2 ранены в Веролюбовке. Село попало под артиллерийский огонь сегодня утром. Один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Он отметил, что под ударом снова оказался частный сектор Константиновки — там повреждены семь домов и линия электропередач.

Филашкин призвал жителей Донбасса эвакуироваться.

РФ ударила по Константиновке: количество жертв возросло

В Константиновке Донецкой области количество раненых в результате ударов российской армии, совершенных утром 5 сентября, возросло до восьми.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Идет досудебное расследование.

Следствием установлено, что 5 сентября войска РФ несколько раз обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии, попав по жилой застройке.

В результате попадания вражеского снаряда на территорию домовладения погиб 74-летний мужчина. Также пострадали четверо граждан, которые на момент атаки находились недалеко от одного из местных магазинов. Пострадавшим от 25 до 52 лет, у них осколочные ранения различной степени тяжести.

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