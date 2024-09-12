Армия РФ в очередной раз обстреляла из артиллерии Донеччину — есть погибшие и раненые

12 сентября российская армия массированно атакует из артиллерии Константиновскую общину Донецкой области. Враг применяет тактику "двойного удара", когда несколько раз подряд обстреливается один и тот же населенный пункт.
Главные тезисы
- Российская армия массированно обстреливает Константиновскую и Добропольскую громады в Донецкой области, что приводит к гибели и ранениям мирных граждан.
- Уголовное производство начато из-за нарушения законов войны в результате обстрелов.
- Начальник военно-гражданской администрации призывает жителей эвакуироваться из-за угрозы новых ударов.
- Обстрелы привели к разрушению зданий, электропередач и автомобилей.
Россия атакует Константиновскую громаду Донецкой области: есть погибшие и раненые
Российские захватчики попали в частный дом в Добропольской громаде Донецкой области, в результате 81-летняя женщина погибла, еще четверо членов семьи получили ранения.
Также из-за обстрелов ранены двое гражданских в Константиновке.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Он добавил, что также два человека сегодня были ранены в Константиновке, где были повреждены семь домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.
Еще один удар по Константиновской громаде — 3 человека погибли и 2 ранены в Веролюбовке. Село попало под артиллерийский огонь сегодня утром. Один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.
Он отметил, что под ударом снова оказался частный сектор Константиновки — там повреждены семь домов и линия электропередач.
Филашкин призвал жителей Донбасса эвакуироваться.
РФ ударила по Константиновке: количество жертв возросло
В Константиновке Донецкой области количество раненых в результате ударов российской армии, совершенных утром 5 сентября, возросло до восьми.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Идет досудебное расследование.
Следствием установлено, что 5 сентября войска РФ несколько раз обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии, попав по жилой застройке.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-