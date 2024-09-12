Армія РФ вчергове обстріляла з артилерії Донеччину — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вчергове обстріляла з артилерії Донеччину — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка

12 вересня російська армія масовано атакує з артилерії Костянтинівську громаду Донецької області. Ворог застосовує тактику “подвійного удару”, коли кілька разів поспіль обстрілюється один і той самий населений пункт.

Головні тези:

  • Російська армія атакує з артилерії Донеччину, застосовуючи тактику “подвійного удару”.
  • У результаті обстрілів були загиблі та поранені серед цивільного населення, включно з 81-річною жінкою.
  • Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення законів війни внаслідок обстрілів у Костянтинівці.
  • Атаки російської армії призвели до знищення будинків, ліній електропередач та автомобілів.
  • Начальник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Філашкін закликав мешканців евакуюватися через загрозу нових ударів.

Росія атакує Костянтинівську громаду Донеччини: є загиблі та поранені

Російські загарбники влучили у приватний будинок у Добропільській громаді на Донеччині, у результаті 81-річна жінка загинула, ще четверо членів родини отримали поранення.

Також через обстріли поранено двох цивільних у Костянтинівці.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Красноярському Добропільської громади один зі снарядів влучив у приватний будинок — там загинула 81-річна жінка, поранення отримали четверо членів її сім'ї від 21 до 58 років. У селищі пошкоджено 6 будинків і лінія електропередач.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Він додав, що також дві людини сьогодні були поранені у Костянтинівці, де було пошкоджено сім будинків, лінія електропередач, газогін і автомобіль.

Пізніше, близько другої години дня, російська армія ще раз завдала удару по Костянтинівській громаді: три людини загинули і двоє отримали поранення.

Ще один удар по Костянтинівській громаді — 3 людини загинули і 2 поранені у Віролюбівці. Село потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вранці. Один зі снарядів влучив по території підприємства, де перебували люди. Знищено вантажівку з гуманітарною допомогою і легковий автомобіль.

Він зазначив, що під ударом знову опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені сім будинків і лінія електропередач.

Філашкін закликав жителів Донеччини евакуюватися.

РФ ударила по Костянтинівці: кількість жертв зросла

У Костянтинівці Донецької області кількість поранених унаслідок ударів російської армії, здійснених уранці 5 вересня, зросла до восьми.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Іде досудове розслідування.

Слідством встановлено, що 5 вересня війська РФ кілька разів обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії, поціливши по житловій забудові.

Унаслідок влучання ворожого снаряду на територію домоволодіння загинув 74-річний чоловік. Також постраждали четверо громадян, котрі на момент атаки перебували неподалік від одного з місцевих магазинів. Потерпілим від 25 до 52 років, у них — осколкові поранення різного ступеня тяжкості.

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