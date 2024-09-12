Армія РФ вчергове обстріляла з артилерії Донеччину — є загиблі та поранені

12 вересня російська армія масовано атакує з артилерії Костянтинівську громаду Донецької області. Ворог застосовує тактику “подвійного удару”, коли кілька разів поспіль обстрілюється один і той самий населений пункт.
Головні тези:
- Російська армія атакує з артилерії Донеччину, застосовуючи тактику “подвійного удару”.
- У результаті обстрілів були загиблі та поранені серед цивільного населення, включно з 81-річною жінкою.
- Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення законів війни внаслідок обстрілів у Костянтинівці.
- Атаки російської армії призвели до знищення будинків, ліній електропередач та автомобілів.
- Начальник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Філашкін закликав мешканців евакуюватися через загрозу нових ударів.
Росія атакує Костянтинівську громаду Донеччини: є загиблі та поранені
Російські загарбники влучили у приватний будинок у Добропільській громаді на Донеччині, у результаті 81-річна жінка загинула, ще четверо членів родини отримали поранення.
Також через обстріли поранено двох цивільних у Костянтинівці.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він додав, що також дві людини сьогодні були поранені у Костянтинівці, де було пошкоджено сім будинків, лінія електропередач, газогін і автомобіль.
Ще один удар по Костянтинівській громаді — 3 людини загинули і 2 поранені у Віролюбівці. Село потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вранці. Один зі снарядів влучив по території підприємства, де перебували люди. Знищено вантажівку з гуманітарною допомогою і легковий автомобіль.
Він зазначив, що під ударом знову опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені сім будинків і лінія електропередач.
Філашкін закликав жителів Донеччини евакуюватися.
РФ ударила по Костянтинівці: кількість жертв зросла
У Костянтинівці Донецької області кількість поранених унаслідок ударів російської армії, здійснених уранці 5 вересня, зросла до восьми.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Іде досудове розслідування.
Слідством встановлено, що 5 вересня війська РФ кілька разів обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії, поціливши по житловій забудові.
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