Удар РФ по Боровій на Харківщині. Кількість загиблих та поранених збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Боровій на Харківщині. Кількість загиблих та поранених збільшилася

Харківська обласна прокуратура
Борова

Унаслідок російських обстрілів Борової на Харківщині 12 вересня загинули троє людей, дев'ятеро дістали поранення.

Головні тези:

  • У результаті удару РФ по Боровій на Харківщині загинули троє людей, дев'ятеро дістали поранення.
  • Цивільна інфраструктура селища була серйозно пошкоджена в результаті обстрілів.
  • Російські війська використовували касетні боєприпаси та тактику подвійного удару.
  • Загальна кількість поранених досягла дев'яти, з них один помер у лікарні від отриманих травм.
  • Голова Харківської ОВА заявив, що напад ворога призвів до трагедії та серйозних наслідків для мирного населення.

Удар РФ по Боровій: кількість постраждалих збільшилася

Станом на 19:20 кількість поранених зросла до 9. За медичною допомогою звернулись ще дві людини.

За інформацією прокуратури, загиблому чоловікові було 76 років, загиблій жінці — 55.

Під ударом була виключно цивільна інфраструктура: у селищі пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, магазини.

За попередніми даними, війська РФ вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С.

Згодом у прокуратурі поінформували, що стало відомо про поранення ще однієї людини — 56-річного мирного мешканця.

На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Таким чином, станом на 22:00 внаслідок російських ударів у Боровій загинули три людини.

Що відомо про обстріл армією РФ Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал. 

У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих.

Олег Синєгубов зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вчергове обстріляла з артилерії Донеччину — є загиблі та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла вантажівки МКЧХ на Донеччині ― загинуло троє українців
Дмитро Лубінець
Донеччина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?