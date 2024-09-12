Удар РФ по Боровій на Харківщині. Кількість загиблих та поранених збільшилася

Унаслідок російських обстрілів Борової на Харківщині 12 вересня загинули троє людей, дев'ятеро дістали поранення.
Головні тези:
- У результаті удару РФ по Боровій на Харківщині загинули троє людей, дев'ятеро дістали поранення.
- Цивільна інфраструктура селища була серйозно пошкоджена в результаті обстрілів.
- Російські війська використовували касетні боєприпаси та тактику подвійного удару.
- Загальна кількість поранених досягла дев'яти, з них один помер у лікарні від отриманих травм.
- Голова Харківської ОВА заявив, що напад ворога призвів до трагедії та серйозних наслідків для мирного населення.
Удар РФ по Боровій: кількість постраждалих збільшилася
Станом на 19:20 кількість поранених зросла до 9. За медичною допомогою звернулись ще дві людини.
За інформацією прокуратури, загиблому чоловікові було 76 років, загиблій жінці — 55.
Під ударом була виключно цивільна інфраструктура: у селищі пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, магазини.
Згодом у прокуратурі поінформували, що стало відомо про поранення ще однієї людини — 56-річного мирного мешканця.
На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Таким чином, станом на 22:00 внаслідок російських ударів у Боровій загинули три людини.
Що відомо про обстріл армією РФ Харківщини
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал.
У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих.
Олег Синєгубов зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару.
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