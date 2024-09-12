Удар РФ по Боровій на Харківщині. Кількість загиблих та поранених збільшилася

Удар РФ по Боровій: кількість постраждалих збільшилася

Станом на 19:20 кількість поранених зросла до 9. За медичною допомогою звернулись ще дві людини.

За інформацією прокуратури, загиблому чоловікові було 76 років, загиблій жінці — 55.

Під ударом була виключно цивільна інфраструктура: у селищі пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, магазини.

За попередніми даними, війська РФ вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С. Поширити

Згодом у прокуратурі поінформували, що стало відомо про поранення ще однієї людини — 56-річного мирного мешканця.

На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Таким чином, станом на 22:00 внаслідок російських ударів у Боровій загинули три людини.

Що відомо про обстріл армією РФ Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал.

У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих.

Олег Синєгубов зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару.