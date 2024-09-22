Армія РФ атакувала багатоповерхівку в Харкові — постраждало понад 20 людей

Вночі 22 серпня армія РФ атакувала Харків авіабомбою ФАБ-250. Окупанти скинули її на багатоповерхівку, є поранені.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила атаку на Харків, скинувши авіабомбу на багатоповерхівку, внаслідок чого постраждало понад 20 людей.
- Окупанти використовували літак Су-34 для пуску трьох керованих авіаційних бомб по місту Харків.
- У результаті бомбової атаки були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інфраструктура, а також госпіталізовано шість людей.
Росіяни завдали удару по Харкову
Як розповів керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков, ворог здійснив масований обстріл міста Харків.
Окупанти використовували літак Су-34, який з міста Бєлгород Російської Федерації здійснив пуск трьох керованих авіаційних бомб.
За попередніми даними, противник використав ФАБ-250 УМПК.
Одна з двох КАБів влучила у місті Харкові у Шевченківскьому районі в 5 метрах від 16-поверховлго житлового будинку.Третя керована авіабомба влучила на території Малоданилівської ОТГ в районі житлового масиву.
У Шевеченківському районі через бомбову атаку були пошкоджені три житлові багатоповерхівки, знищені дев'ять цивільних транспортних засобів і 20 — пошкоджені.
Внаслідок російського обстрілу Харкова загалом постраждали 13 людей від 8 до 84 років. Серед них троє дітей 17, 17 та 8 років.
Згодом він уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 18 людей, й у більшості — гострі реакції на стрес.
Проте вже о 02.07 керівник ОВА поінформував, що вже 21 постраждалих внаслідок російської бомбової атаки на Харків.
В ДСНС повідомили, що через ворожий обстріл було пошкоджено скління та фасади 7 багатоквартирних будинків, дошкільного навчального закладу, а також 21 автомобіль.
З житлового 16-типоверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуйовано 68 осіб. Крім того, вогнеборці ліквідували пожежі 4 авто на загальній площі 50 "квадратів". Також проводились роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до під’їзду багатоповерхівки.
Армія РФ також обстріляла Харківську область
У Малоданилівській громаді Харківської області внаслідок російського удару пошкоджені кілька будинків, підприємство та будівля місцевого управління ДСНС.
Один з нічних обстрілів прийшовся по селу Чайківка.
Інформація про можливих постраждалих внаслідок обстрілу з боку російських загарбників - не надходила.
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