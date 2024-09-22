Армія РФ атакувала багатоповерхівку в Харкові — постраждало понад 20 людей

Вночі 22 серпня армія РФ атакувала Харків авіабомбою ФАБ-250. Окупанти скинули її на багатоповерхівку, є поранені.

Росіяни завдали удару по Харкову

Як розповів керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков, ворог здійснив масований обстріл міста Харків.

Окупанти використовували літак Су-34, який з міста Бєлгород Російської Федерації здійснив пуск трьох керованих авіаційних бомб.

За попередніми даними, противник використав ФАБ-250 УМПК.

Одна з двох КАБів влучила у місті Харкові у Шевченківскьому районі в 5 метрах від 16-поверховлго житлового будинку.Третя керована авіабомба влучила на території Малоданилівської ОТГ в районі житлового масиву.

У Шевеченківському районі через бомбову атаку були пошкоджені три житлові багатоповерхівки, знищені дев'ять цивільних транспортних засобів і 20 — пошкоджені.

Внаслідок російського обстрілу Харкова загалом постраждали 13 людей від 8 до 84 років. Серед них троє дітей 17, 17 та 8 років.

Двоє людей у важкому стані. Троє у легкому. Всі інші — у середньому. Госпіталізовано 6 людей, — передав глава ОВА Олег Синєгубов. Поширити

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 18 людей, й у більшості — гострі реакції на стрес.

Проте вже о 02.07 керівник ОВА поінформував, що вже 21 постраждалих внаслідок російської бомбової атаки на Харків.

В ДСНС повідомили, що через ворожий обстріл було пошкоджено скління та фасади 7 багатоквартирних будинків, дошкільного навчального закладу, а також 21 автомобіль.

З житлового 16-типоверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуйовано 68 осіб. Крім того, вогнеборці ліквідували пожежі 4 авто на загальній площі 50 "квадратів". Також проводились роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до під’їзду багатоповерхівки.

До ліквідації ворожого удару залучались 8 одиниць техніки та 44 рятувальника ДСНС. Поширити

Армія РФ також обстріляла Харківську область

У Малоданилівській громаді Харківської області внаслідок російського удару пошкоджені кілька будинків, підприємство та будівля місцевого управління ДСНС.

Один з нічних обстрілів прийшовся по селу Чайківка.