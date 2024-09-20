Росія завдала авіаударів по Харкову — є постраждалі

Російські окупанти вдень 20 вересня бомбили Харків. У місті лунають вибухи, на 17.41 відомо про трьох поранених внаслідок скидання КАБів.

Росія атакувала Харків КАБами

Окупанти завдають ударів. Харків та район — знаходьтеся в укриттях, — написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов о 16.47.

До такого повідомлення чиновника Повітряні сили попереджали, що в Харківській області було зафіксовано пуски керованих авіабомб.

О 17:03 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що поки що відомо про два удари керованими авіабомбами по Харкову.

Екстрені служби виїхали на місця влучань.

За попередніми даними, влучання російських авіабомб сталося у Слобідському та Основʼянському районах.

За оновленими даними о 17.14, двоє постраждалих людей в Основʼянському районі.

Пізніше, за словами Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до трьох.

Російські війська обстріляли Харківщину

Ворог продовжує щоденний терор мирного населення Харківщини. Близько 14:00 20 вересня окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади.

У результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення — ще один чоловік. Пошкоджено домоволодіння та легковий автомобіль. Поширити

Після 15:00 окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.