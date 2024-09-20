Росія завдала авіаударів по Харкову — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала авіаударів по Харкову — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
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Російські окупанти вдень 20 вересня бомбили Харків. У місті лунають вибухи, на 17.41 відомо про трьох поранених внаслідок скидання КАБів.

Головні тези:

  • Окупанти атакували Харків 20 вересня за допомогою керованих авіабомб, у результаті чого було зафіксовано поранених серед цивільного населення.
  • Серед місць влучань авіабомб в Харкові були вказані Слобідський та Основʼянський райони, де зафіксовано трьох постраждалих осіб.
  • Крім Харкова, російські війська провели обстріли села Івашки Золочівської громади та Ківшарівки Купʼянського району, що призвело до поранень та загибелі цивільних осіб.

Росія атакувала Харків КАБами

Окупанти завдають ударів. Харків та район — знаходьтеся в укриттях, — написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов о 16.47.

До такого повідомлення чиновника Повітряні сили попереджали, що в Харківській області було зафіксовано пуски керованих авіабомб.

О 17:03 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що поки що відомо про два удари керованими авіабомбами по Харкову.

Екстрені служби виїхали на місця влучань.

За попередніми даними, влучання російських авіабомб сталося у Слобідському та Основʼянському районах.

За оновленими даними о 17.14, двоє постраждалих людей в Основʼянському районі.

Пізніше, за словами Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до трьох.

Російські війська обстріляли Харківщину

Ворог продовжує щоденний терор мирного населення Харківщини. Близько 14:00 20 вересня окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади.

У результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення — ще один чоловік. Пошкоджено домоволодіння та легковий автомобіль.

Після 15:00 окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.

На цю хвилину відомо про двох цивільних загиблих — 43-річний чоловік та 53-річна жінка, щонайменше дві жінки отримали поранення.

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