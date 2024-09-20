Россия нанесла авиаудары по Харькову — есть пострадавшие

Российские оккупанты днем 20 сентября бомбили Харьков. В городе раздаются взрывы, на 17.41 известно о трех раненых в результате сброса КАБов.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили авиаудары по Харькову, что привело к пострадавшим гражданским лицам.
- Мировое сообщество осуждает действия России в Украине и требует прекращения насилия для защиты мирного населения.
- Российские военные продолжают ежедневный террор мирного населения Украины, используя управляемые авиабомбы.
- 20 сентября были зафиксированы погибшие и раненые гражданские лица на Харкьовщине в результате авиаударов и обстрелов российскими вооруженными силами.
Россия атаковала Харьков КАБами
Оккупанты наносят удары. Харьков и район — находитесь в укрытиях, — написал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в 16.47.
До этого сообщения чиновника Воздушные силы предупреждали, что в Харьковской области были зафиксированы пуски управляемых авиабомб.
В 17:03 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока известно о двух ударах управляемыми авиабомбами по Харькову.
Экстренные службы выехали на места попадания.
По предварительным данным, попадание российских авиабомб произошло в Слободском и Основянском районах.
По обновленным данным в 17.14, двое пострадавших в Основянском районе.
Позже, по словам Синегубова, количество пострадавших увеличилось до трех.
Российские войска обстреляли Харьковщину
Враг продолжает ежедневный террор мирного населения Харьковщины. Около 14:00 20 сентября оккупанты совершили минометный обстрел села Ивашки Золочевской общины.
После 15:00 оккупанты нанесли удары по Ковшаровке Купянского района.
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