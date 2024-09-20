Россия нанесла авиаудары по Харькову — есть пострадавшие

Российские оккупанты днем 20 сентября бомбили Харьков. В городе раздаются взрывы, на 17.41 известно о трех раненых в результате сброса КАБов.

Россия атаковала Харьков КАБами

Оккупанты наносят удары. Харьков и район — находитесь в укрытиях, — написал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в 16.47.

До этого сообщения чиновника Воздушные силы предупреждали, что в Харьковской области были зафиксированы пуски управляемых авиабомб.

В 17:03 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока известно о двух ударах управляемыми авиабомбами по Харькову.

Экстренные службы выехали на места попадания.

По предварительным данным, попадание российских авиабомб произошло в Слободском и Основянском районах.

По обновленным данным в 17.14, двое пострадавших в Основянском районе.

Позже, по словам Синегубова, количество пострадавших увеличилось до трех.

Российские войска обстреляли Харьковщину

Враг продолжает ежедневный террор мирного населения Харьковщины. Около 14:00 20 сентября оккупанты совершили минометный обстрел села Ивашки Золочевской общины.

В результате семи ударов ранения средней тяжести получили мужчина и женщина, легкое ранение еще один человек. Повреждены домовладение и легковой автомобиль. Поделиться

После 15:00 оккупанты нанесли удары по Ковшаровке Купянского района.