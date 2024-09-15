Російські окупанти вбили у Харкові літню жінку та поранили десятки людей

Уночі 15 вересня у Харкові триває рятувальна операція після нового російського удару. Станом на 21:50 відомо про одну загиблу та 42 постраждалих цивільних.
Головні тези:
- Російські окупанти у Харкові вбили пенсіонерку та поранили понад 40 цивільних осіб, серед яких є діти.
- У результаті удару окупантів пожежа виникла в будинку, де знаходилося багато цивільних.
- Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти захистити невинних людей від російської агресії.
Атака РФ на Харків 15 серпня — що відомо
Про ситуацію у місті розповів мер Ігор Терехов. За його словами, російські загарбники вбили пенсіонерку.
Також повідомляється, що рятувальники змогли приборкати пожежу, яка спалахнула внаслідок удару окупантів.
Як повідомила Харківська обласна прокуратура, тіло жертви рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку.
У прокуратурі припустили, що це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок.
У ДСНС додали, що о 19:01 пожежу, площею 600 кв.м., локалізовано. Серед постраждалих — щонайменше 4 дитини. Наразі триває розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи.
Як Зеленський відреагував на новий удар РФ по Харкову
Глава держави звертає увагу на те, що росіяни знову скинули на місто авіабомби та поцілили у багатоповерхівку.
Наразі триває рятувальна операція.
Український лідер наголосив, що світова спільнота має допомогти невинним людям захиститися від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя.
Зеленський також додав, що саме від світу залежить — буде цей терор продовжуватися чи нарешті його вдасться зупинити.
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