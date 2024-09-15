У Польщі вводять стан стихійного лиха

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно повідомив, що має намір оголосити у країні стан стихійного лиха через масштабні повені.
Головні тези:
- Внаслідок пошкодження дамби місто Строне-Шльонські опинилося під водою, що призвело до трагічної ситуації.
- Україна вже пропонує допомогу Польщі та готується вислати сотню рятувальників для ліквідації наслідків повеней.
- Ситуація в Польщі вимагає негайних заходів для захисту населення та мінімізації збитків.
Ситуація у Польщі стрімко загострюється
Що важливо розуміти, стан стихійного лиха відповідно до чинних нормативних актів Польщі може бути введено на частині або на всій території країни.
Окрім того, наголошується, що у невеликому польському місті Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка.
За словами журналістів, ситуація у вказаному населеному пункті дійсно трагічна, адже вода зносить усе на своєму шляху.
У мережі публікують багато фото та відео з міста. На одному зі знімків можна побачити затонулу пожежну машину.
Україна уже запропонувала Польщі свою допомогу
За словами прем’єра Дональда Туска, українська влада запропонувала відправити у Польщу на допомогу з ліквідацією наслідків масштабних повеней сотню рятувальників.
Політик зазначив, що глава Кабміну Денис Шмигаль надіслав йому слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.
До слова, глава держави Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам, зокрема Польщі, допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені через екстремальні опади.
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