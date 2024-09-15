У Польщі вводять стан стихійного лиха
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У Польщі вводять стан стихійного лиха

Дональд Туск
повінь
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Польський прем’єр Дональд Туск офіційно повідомив, що має намір оголосити у країні стан стихійного лиха через масштабні повені. 

Головні тези:

  • Внаслідок пошкодження дамби місто Строне-Шльонські опинилося під водою, що призвело до трагічної ситуації.
  • Україна вже пропонує допомогу Польщі та готується вислати сотню рятувальників для ліквідації наслідків повеней.
  • Ситуація в Польщі вимагає негайних заходів для захисту населення та мінімізації збитків.

Ситуація у Польщі стрімко загострюється

Що важливо розуміти, стан стихійного лиха відповідно до чинних нормативних актів Польщі може бути введено на частині або на всій території країни.

Після консультацій з профільними міністрами та службами я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів про введення стану стихійного лиха, — заявив Дональд Туск.

Окрім того, наголошується, що у невеликому польському місті Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка.

Внаслідок цього місто фактично опинилось під водою.

За словами журналістів, ситуація у вказаному населеному пункті дійсно трагічна, адже вода зносить усе на своєму шляху.

У мережі публікують багато фото та відео з міста. На одному зі знімків можна побачити затонулу пожежну машину.

Україна уже запропонувала Польщі свою допомогу

За словами прем’єра Дональда Туска, українська влада запропонувала відправити у Польщу на допомогу з ліквідацією наслідків масштабних повеней сотню рятувальників.

Політик зазначив, що глава Кабміну Денис Шмигаль надіслав йому слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.

Дуже зворушливо, — зазначив Туск.

До слова, глава держави Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам, зокрема Польщі, допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені через екстремальні опади.

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