У Польщі вводять стан стихійного лиха

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно повідомив, що має намір оголосити у країні стан стихійного лиха через масштабні повені.

Ситуація у Польщі стрімко загострюється

Що важливо розуміти, стан стихійного лиха відповідно до чинних нормативних актів Польщі може бути введено на частині або на всій території країни.

Stronie Śląskie. Dom runął niczym pudełko z zapałek... Bardzo szybko przemieszcza się fala z pękniętej tamy. https://t.co/0Zco9KF9Hp pic.twitter.com/gRoZyxtg6C — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) September 15, 2024

Після консультацій з профільними міністрами та службами я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів про введення стану стихійного лиха, — заявив Дональд Туск. Поширити

Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2024

Окрім того, наголошується, що у невеликому польському місті Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка.

Внаслідок цього місто фактично опинилось під водою. Поширити

За словами журналістів, ситуація у вказаному населеному пункті дійсно трагічна, адже вода зносить усе на своєму шляху.

У мережі публікують багато фото та відео з міста. На одному зі знімків можна побачити затонулу пожежну машину.

Stronie Śląskie tam sytuacja jest nie tyle dynamiczna, ale tragiczna. Woda z całym impetem wdziera się w zabudowania, ulice. Porywa wszystko na swojej drodze! pic.twitter.com/IPIXbQXBwC — Remiza.pl (@remizacompl) September 15, 2024

Україна уже запропонувала Польщі свою допомогу

За словами прем’єра Дональда Туска, українська влада запропонувала відправити у Польщу на допомогу з ліквідацією наслідків масштабних повеней сотню рятувальників.

Політик зазначив, що глава Кабміну Денис Шмигаль надіслав йому слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.

Дуже зворушливо, — зазначив Туск. Поширити

До слова, глава держави Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам, зокрема Польщі, допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені через екстремальні опади.