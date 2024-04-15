Повінь у Росії. Відбувся обвал ще однієї дамби — відео

Ситуація в Росії на тлі масштабних паводків продовжує стрімко погіршуватися. Повідомляється про розмиття насипної дамби у Томську.
Росія продовжує йти під воду
Як повідомляють російські ЗМУ, лише протягом двох останніх днів вода змила 2 мости.
Дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темляково, несло течією до міста Курган.
Окрім того, наголошується, що в селі Лаптєво зірвало понтонний міст, його намагаються дістати з води співробітники МНС.
У МНС Росії попереджають, що в річці Тобол буде відбуватися інтенсивне зростання рівня води до 80 см.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що ще один міст через паводок частково обвалився в Кармаскалінському районі Башкирії.
Також повідомляється, що в Оренбурзькій області РФ будинок, що плив за течією, врізався в бетонний міст.
У Росії знищена ще одна дамба
Внаслідок масштабного паводка у місті Томськ Томської області частково обвалилася насипна дамба поруч із Комунальним мостом через річку Том.
Окрім того, наголошується, що рівень води в річці продовжує підніматися.
Місцева влада також заявляє про загрозу НС через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі й Тартас.
Із затоплених територій в Оренбурзі продовжують евакуацію. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5 503 домоволодіння, 55 з яких − багатоквартирні будинки.