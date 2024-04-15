Повінь у Росії. Відбувся обвал ще однієї дамби — відео
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Події
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Повінь у Росії. Відбувся обвал ще однієї дамби — відео

повінь у Росії
Джерело:  online.ua

Ситуація в Росії на тлі масштабних паводків продовжує стрімко погіршуватися. Повідомляється про розмиття насипної дамби у Томську.

Росія продовжує йти під воду

Як повідомляють російські ЗМУ, лише протягом двох останніх днів вода змила 2 мости.

Дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темляково, несло течією до міста Курган.

Окрім того, наголошується, що в селі Лаптєво зірвало понтонний міст, його намагаються дістати з води співробітники МНС.

Вода прибуває дуже швидко − тільки за останню добу рівень води в річці Тобол біля Кургану піднявся на 140 см, до 631 см. Жителів регіону закликали негайно залишити підтоплені території.

У МНС Росії попереджають, що в річці Тобол буде відбуватися інтенсивне зростання рівня води до 80 см.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що ще один міст через паводок частково обвалився в Кармаскалінському районі Башкирії.

Також повідомляється, що в Оренбурзькій області РФ будинок, що плив за течією, врізався в бетонний міст.

У Тюменській області країни-агресорка розпочалася евакуація з кількох сіл в Ішимському районі. За інформацією влади регіону, рівень води в річці Ішим найближчим часом перевищить "несприятливу позначку".

У Росії знищена ще одна дамба

Внаслідок масштабного паводка у місті Томськ Томської області частково обвалилася насипна дамба поруч із Комунальним мостом через річку Том.

Окрім того, наголошується, що рівень води в річці продовжує підніматися.

Місцева влада також заявляє про загрозу НС через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі й Тартас.

Із затоплених територій в Оренбурзі продовжують евакуацію. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5 503 домоволодіння, 55 з яких − багатоквартирні будинки.

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