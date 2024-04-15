Наводнение в России. Произошел обвал еще одной дамбы — видео
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Проиcшествия
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Наводнение в России. Произошел обвал еще одной дамбы — видео

Наводнение в России
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Источник:  online.ua

Ситуация в России на фоне масштабных паводков продолжает стремительно ухудшаться. Сообщается о размытии насыпной дамбы в Томске.

Россию продолжает затапливать

Как сообщают российские СМИ, только в течение двух последних дней вода смыла 2 моста.

Деревянный мост, установленный на реке Тобол в селе Темляково, несло течением в Курган.

Кроме того, сообщается, что в селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются извлечь из воды сотрудники МЧС.

Вода прибывает очень быстро — только за последние сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 140 см, до 631 см. Жителей региона призвали немедленно покинуть подтопленные территории.

В МЧС России предупреждают, что в реке Тобол будет происходить интенсивный рост уровня воды до 80 см.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что еще один мост из-за паводка частично обрушился в Кармаскалинском районе Башкирии.

Также сообщается, что в Оренбургской области РФ плывущий по течению дом врезался в бетонный мост.

В Тюменской области страны-агрессорки началась эвакуация из нескольких деревень в Ишимском районе. По информации властей региона, уровень воды в реке Ишим в ближайшее время превысит "неблагоприятную отметку".

В России уничтожена еще одна дамба

В результате масштабного паводка в Томске Томской области частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Том.

Кроме того, указано, что уровень воды в реке продолжает подниматься.

Местные власти также заявляют об угрозе ЧС из-за паводков возникших в Новосибирской области на реках Ини, Берди, Таре и Тартас.

С затопленных территорий в Оренбурге продолжается эвакуация. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладений, 55 из которых — многоквартирные дома.

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