Наводнение в России. Произошел обвал еще одной дамбы — видео

Ситуация в России на фоне масштабных паводков продолжает стремительно ухудшаться. Сообщается о размытии насыпной дамбы в Томске.
Россию продолжает затапливать
Как сообщают российские СМИ, только в течение двух последних дней вода смыла 2 моста.
Деревянный мост, установленный на реке Тобол в селе Темляково, несло течением в Курган.
Кроме того, сообщается, что в селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются извлечь из воды сотрудники МЧС.
В МЧС России предупреждают, что в реке Тобол будет происходить интенсивный рост уровня воды до 80 см.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что еще один мост из-за паводка частично обрушился в Кармаскалинском районе Башкирии.
Также сообщается, что в Оренбургской области РФ плывущий по течению дом врезался в бетонный мост.
В России уничтожена еще одна дамба
В результате масштабного паводка в Томске Томской области частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Том.
Кроме того, указано, что уровень воды в реке продолжает подниматься.
Местные власти также заявляют об угрозе ЧС из-за паводков возникших в Новосибирской области на реках Ини, Берди, Таре и Тартас.
С затопленных территорий в Оренбурге продолжается эвакуация. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладений, 55 из которых — многоквартирные дома.
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