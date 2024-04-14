Россияне строят "курорт" в оккупированном Приморске

Во временно оккупированный Приморск Запорожской области российские захватчики завозят еще больше гастарбайтеров для строительства "курорта" и изменения этнического состава жителей ВОТ.

Россияне меняют этнос на оккупированной территории Запорожской области

Оккупанты наполняют захваченные территории Украины этническими россиянами.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что оккупационная администрация анонсирует увеличение числа россиян по национальности на захваченной территории за счет гастарбайтеров.

Строительство "курорта" в Приморске, которое мечтают возвести захватчики, враг называет "стройкой века".

На ВОТ уже работают тысячи завезенных строителей, врачей, учителей. Многие мечтают остаться в нашем крае. Коренных жителей территории наоборот вытесняют — пытками и запугиваниями делают все, чтобы украинцы уехали из Запорожской области. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Украинцев на ВОТ "прессуют" за отказ служить в армии РФ

Украинцев на временно оккупированных территориях, которые не принесут присягу "в защиту родины", будут лишать так называемого российского гражданства и будут бросать за решетку

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что такие изменения вызваны нехваткой войск для войны с Украиной.

Социальные поощрения и денежное довольствие уже не работают. Поэтому российские политики прибегают к законодательным инициативам, обещающим исправить ход дел, и безразлично, что они противоречат международному праву и нарушают права человека. Поделиться

Планируют лишать российского гражданства тех "иностранцев", которые отказываются приносить присягу, которую приносили при получении нового паспорта. Речь идет об украинцах на временно оккупированных территориях.

И теперь, когда у гражданина будут забирать практически насильственно выданный российский паспорт, он станет нелегалом на своей же земле.