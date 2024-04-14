Россияне строят "курорт" в оккупированном Приморске
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне строят "курорт" в оккупированном Приморске

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Оккупант
Читати українською

Во временно оккупированный Приморск Запорожской области российские захватчики завозят еще больше гастарбайтеров для строительства "курорта" и изменения этнического состава жителей ВОТ.

Россияне меняют этнос на оккупированной территории Запорожской области

Оккупанты наполняют захваченные территории Украины этническими россиянами.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что оккупационная администрация анонсирует увеличение числа россиян по национальности на захваченной территории за счет гастарбайтеров.

Строительство "курорта" в Приморске, которое мечтают возвести захватчики, враг называет "стройкой века".

На ВОТ уже работают тысячи завезенных строителей, врачей, учителей. Многие мечтают остаться в нашем крае. Коренных жителей территории наоборот вытесняют — пытками и запугиваниями делают все, чтобы украинцы уехали из Запорожской области.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Украинцев на ВОТ "прессуют" за отказ служить в армии РФ

Украинцев на временно оккупированных территориях, которые не принесут присягу "в защиту родины", будут лишать так называемого российского гражданства и будут бросать за решетку

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что такие изменения вызваны нехваткой войск для войны с Украиной.

Социальные поощрения и денежное довольствие уже не работают. Поэтому российские политики прибегают к законодательным инициативам, обещающим исправить ход дел, и безразлично, что они противоречат международному праву и нарушают права человека.

Планируют лишать российского гражданства тех "иностранцев", которые отказываются приносить присягу, которую приносили при получении нового паспорта. Речь идет об украинцах на временно оккупированных территориях.

И теперь, когда у гражданина будут забирать практически насильственно выданный российский паспорт, он станет нелегалом на своей же земле.

Соответственно попадает в поле зрения полицаев и за решетку. А вот из тюрьмы уже никто не спрашивает — твой путь в штурмовые батальоны типа "шторм-z".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты усиливают тотальную русификацию украинских детей на захваченных территориях — ЦПД
ЦПД
Дети на оккупированных РФ территориях
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне тотально прослушивают смартфоны жителей оккупированных территорий Украины
Слежка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие новые дезинформационные кампании проводит Россия на ВОТ Украины — объяснение ЦПД
ЦПД
Луганщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?