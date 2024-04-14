Росіяни будують "курорт" в окупованому Приморську

У тимчасово окупований Приморськ Запорізької області російські загарбники завозять ще більше гастарбайтерів для будівництва "курорту" та зміни етнічного складу мешканців ТОТ.

Росіяни міняють етнос на окупованій території Запорізької області

Окупанти наповнюють захоплені території України етнічними росіянами.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що окупаційна адміністрація анонсує збільшення кількості росіян за національністю на захопленій території за рахунок гастарбайтерів.

Будівництво "курорту" в Приморську, який мріють звести загарбники, ворог називає "стройкой века".

На ТОТ уже працюють тисячі завезених будівельників, лікарів, вчителів. Багато з них мріють залишитись у нашому краї. Корінних жителів території навпаки витискають — тортурами та залякуваннями роблять все, щоб українці виїхали з Запорізької області. Іван Федоров Голова Запорізької ОВА

Українців на ТОТ “пресують” за відмову служити в армії РФ

Українців на тимчасово окупованих територіях, які не складуть присягу "на захист батьківщини" позбавлятимуть так званого російського громадянства та кидатимуть за ґрати

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що такі зміни викликані нестачею військ для війни з Україною.

Соціальні заохочення та грошове забезпечення вже не працюють. Тому російські політики вдаються до законодавчих ініціатив, які обіцяють виправити хід справ, і байдуже, що такі суперечать міжнародному праву та порушують права людини. Поширити

Планують позбавляти російського громадянства тих "іноземців", які відмовляються виконувати присягу, котру складали при отриманні нового паспорта. Мова йде про українців на тимчасово окупованих територіях.

І тепер, коли у громадянина забиратимуть практично насильно виданий російський паспорт, він ставатиме нелегалом на своїй же землі.