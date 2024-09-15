В Польше объявляют состояние стихийного бедствия

Польский премьер Дональд Туск официально сообщил, что намерен объявить в стране состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

Ситуация в Польше стремительно обостряется

Что важно понимать, состояние стихийного бедствия в соответствии с действующими нормативными актами Польши может быть введено на части или всей территории страны.

Stronie Śląskie. Dom runął niczym pudełko z zapałek... Bardzo szybko przemieszcza się fala z pękniętej tamy. https://t.co/0Zco9KF9Hp pic.twitter.com/gRoZyxtg6C — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) September 15, 2024

После консультаций с профильными министрами и службами я распорядился подготовить постановление Совета министров о введении состояния стихийного бедствия, — заявил Дональд Туск. Поделиться

Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2024

Кроме того, указано, что в небольшом польском городе Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В результате город фактически оказался под водой. Поделиться

По словам журналистов, ситуация в указанном населенном пункте действительно трагическая, ведь вода все сносит на своем пути.

В сети публикуют много фотографий и видео города. На одном из снимков можно увидеть затонувшую пожарную машину.

Stronie Śląskie tam sytuacja jest nie tyle dynamiczna, ale tragiczna. Woda z całym impetem wdziera się w zabudowania, ulice. Porywa wszystko na swojej drodze! pic.twitter.com/IPIXbQXBwC — Remiza.pl (@remizacompl) September 15, 2024

Украина уже предложила Польше свою помощь

По словам премьера Дональда Туска, украинские власти предложили отправить в Польшу на помощь с ликвидацией последствий масштабных наводнений сотню спасателей.

Политик отметил, что глава Кабмина Денис Шмигаль направил ему слова солидарности с Польшей и готовности немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями.

Очень трогательно, — отметил Туск. Поделиться

К слову, глава государства Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге предложить странам-соседям, в частности Польше, помощь украинских спасателей в ликвидации последствий наводнения из-за экстремальных осадков.