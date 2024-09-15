В Польше объявляют состояние стихийного бедствия
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В Польше объявляют состояние стихийного бедствия

Дональд Туск
наводнение
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Польский премьер Дональд Туск официально сообщил, что намерен объявить в стране состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

Главные тезисы

  • В результате повреждения дамбы город Строне-Шленски оказался под водой, что привело к трагической ситуации.
  • Украина уже предлагает помощь Польше и готовится отправить сотню спасателей для ликвидации последствий наводнений.
  • Ситуация в Польше требует немедленных мер для защиты населения и минимизации ущерба.

Ситуация в Польше стремительно обостряется

Что важно понимать, состояние стихийного бедствия в соответствии с действующими нормативными актами Польши может быть введено на части или всей территории страны.

После консультаций с профильными министрами и службами я распорядился подготовить постановление Совета министров о введении состояния стихийного бедствия, — заявил Дональд Туск.

Кроме того, указано, что в небольшом польском городе Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В результате город фактически оказался под водой.

По словам журналистов, ситуация в указанном населенном пункте действительно трагическая, ведь вода все сносит на своем пути.

В сети публикуют много фотографий и видео города. На одном из снимков можно увидеть затонувшую пожарную машину.

Украина уже предложила Польше свою помощь

По словам премьера Дональда Туска, украинские власти предложили отправить в Польшу на помощь с ликвидацией последствий масштабных наводнений сотню спасателей.

Политик отметил, что глава Кабмина Денис Шмигаль направил ему слова солидарности с Польшей и готовности немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями.

Очень трогательно, — отметил Туск.

К слову, глава государства Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге предложить странам-соседям, в частности Польше, помощь украинских спасателей в ликвидации последствий наводнения из-за экстремальных осадков.

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