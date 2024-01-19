На Закарпатье началось наводнение из-за потепления – видео

В горных реках в Закарпатской области на несколько десятков сантиметров поднялся уровень воды. Жители региона стали страдать от затоплений.

В Закарпатской области началось наводнение

18 января в горных реках в Закарпатской области на несколько десятков сантиметров поднялся уровень воды. Жители региона начали страдать от потоков, заливаемых домами, огородами и автодорогами.

На кадрах из села Довгого на Хустщине видны потоки коричневой воды, несущиеся по руслу горной реки. Как свидетельствует видео, дорога, где делалась запись, еще не затоплена.

На другом видео можно увидеть наводнение на равнине. Вода разлилась по полям и огородам, подбираясь к порогам домов. Место записи — река Дусинка и село Стройное Мукачевщины.

Наводнение в Закарпатье — детали

18 января на странице ГУ ГСЧС в Закарпатской области сообщили, что в регионе ожидается значительное повышение уровня воды из-за таяния снега в горах и осадков.

Средний уровень роста уровня — на 30-90 см. Но на реке Боржава вода поднимется на 140 см и выше, заявили работники ведомства.

Прогнозируют, что 19 января в нижнем течении реки вода поднимется на 650 см. В сообщении назвали ряд населенных пунктов, которым грозит подтопление приусадебных участков и полей: Малые Комяты, Сельце, Заречье, Камянское, Великие Комяты, Хмельницк и т.д.

Также под угрозой автодороги Шаланки — Большие Комяты и Мукачево-Рогатин. Указывается, что в регионе объявили ІІ уровень опасности — оранжевый.

19 января в Закарпатье ожидают дождь и мокрый снег. При этом сложность погодных условий — и уровень, желтый. Также указывается, что на реках на юге региона уровень воды подниматься: в некоторых регионах — 1 метр (река Латорица возле города Мукачево), в некоторых — на 6 (реки Боржава у села Верхние Реметы).