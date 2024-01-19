На Закарпатті почалася повінь через потепління — відео

У гірських річках у Закарпатській області на кілька десятків сантиметрів піднявся рівень води. Жителі регіону почали потерпати від затоплень.

У Закарпатській області почалася повінь

18 січня у гірських річках у Закарпатській області на кілька десятків сантиметрів піднявся рівень води. Жителі регіону почали потерпати від потоків, які заливають будинки, городи та автошляхи.

На кадрах з села Довгого на Хустщині видно потоки коричневої води, які несуться руслом гірської річки. Як свідчить відео, дорога, де робився запис ще не затоплена.

На іншому відео можна побачити повінь на рівнині. Вода розлилась полями та городами, підбираючись до порогів будинків. Місце запису — річка Дусінка та село Стройне на Мукачівщині.

Повінь на Закарпатті — деталі

18 січня на сторінці ГУ ДСНС у Закарпатській області повідомили, що у регіоні очікують значного підвищення рівня води через танення снігу в горах та опади.

Середній рівень зростання рівня — на 30-90 см. Але на річці Боржава вода підніметься на 140 см і вище, заявили працівники відомства.

Прогнозують, що 19 січня у нижній течії річки вода підійметься на 650 см. У дописі назвали низку населених пунктів, яким загрожує підтоплення присадибних ділянок та полів: Малі Комяти, Сільце, Заріччя, Камянське, Великі Комяти, Хмельник тощо.

Також під загрозою автошляхи Шаланки — Великі Комяти та Мукачево-Рогатин. Вказується, що у регіоні оголосили ІІ рiвень небезпеки — помаранчевий.

19 січня на Закарпатті очікують дощ і мокрий сніг. При цьому складність погодних умов — І рівень, жовтий. Також вказується, що на річках на півдні регіону рівень води підійматися: у деяких регіонах — 1 метра (річка Латориця біля міста Мукачево), у деяких — на 6 (річки Боржава біля села Верхні Ремети).