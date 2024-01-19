У Севастополі через сильну зливу затопило будинки та вулиці — відео

За ніч у Севастополі випала третина місячної норми опадів. Через сильну негоду у місті затопило будинки, ділянки та вулиці, евакойовано людей.

Що відомо про наслідки зливи у Севастополі

Як зазначається, у Севастополі ведуться роботи з усунення наслідків негоди. За минулі вечір і ніч у регіоні випало 13 мм опадів — це третина місячної норми.

Підтопленими виявилися домоволодіння на вулицях Воровського, Дригіна, Ромашковий тупик.

Повідомляється, що було евакуйовано чотирьох людей, серед них одна дитина.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що вода "заполонила вулиці міста і перетворила їх на річки". Деякі люди ховаються на другому поверсі приватних будинків, тому що перші затоплені.

У місті спостерігаються проблеми і з транспортом — на деяких ділянках доріг проїхати під силу тільки великовантажним і позашляховикам, а решта авто ризикують просто заглохнути.

Згідно з прогнозом погоди, злива припиниться тільки завтра.

Яка ситуація в Криму

В окупованому Криму 16 січня внаслідок рясних дощів дороги перетворилися на річки, в Ялті обвалилася підпірна стіна, через що "просіла" частина траси та тротуар. Водночас у Балаклаві та на Байдарській долині забиті "ливнівки" та у будинки затікає вода.

Так, в Ялті на вулиці Гоголя біля набережної річка майже вийшла з берегів під час дощу. Після зливи також обвалилася підпірна стіна на вулиці Свердлова, через що "просіла" частина дороги та тротуар.

У селі Синапне на вулиці Зеленій затопило двір та підвал будинку. На звернення мешканців ніхто з комунальних служб та окупаційних адміністрацій не реагує.

Місцева окупаційна адміністрація Байдарської долини теж не реагує на скарги жителів щодо того, що у будинки затікає вода після рясних опадів.