В Севастополе из-за сильного ливня затопило дома и улицы

За ночь в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Из-за сильной непогоды в городе затопило дома, участки и улицы, эвакуированы люди.

Что известно о последствиях ливня в Севастополе

Как отмечается, в Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За прошлые вечер и ночь в регионе выпало 13 мм осадков — это треть месячной нормы.

Подтопленными оказались домовладения на улицах Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик.

Сообщается, что были эвакуированы четыре человека, среди них один ребенок.

Пропагандистские СМИ пишут, что вода "заполнила улицы города и превратила их в реки". Некоторые люди прячутся на втором этаже частных домов, потому что первые затоплены.

В городе наблюдаются проблемы и с транспортом — на некоторых участках дорог проехать по силам только большегрузным и внедорожникам, а остальные авто рискуют просто заглохнуть.

Согласно прогнозу погоды, ливень прекратится только завтра.

Какая ситуация в Крыму

В оккупированном Крыму 16 января в результате обильных дождей дороги превратились в реки, в Ялте обрушилась подпорная стена, из-за чего "просела" часть трассы и тротуар. В Балаклаве и на Байдарской долине забиты "ливновки" и в дома затекает вода.

Так, в Ялте на улице Гоголя у набережной река почти вышла из берегов во время дождя. После ливня также обрушилась подпорная стена на улице Свердлова, из-за чего "просела" часть дороги и тротуар.

В селе Синапное на улице Зеленой затопило двор и подвал дома. На обращение жителей никто из коммунальных служб и оккупационных администраций не реагирует.

Местная оккупационная администрация Байдарской долины тоже не реагирует на жалобы жителей по поводу того, что в дома затекает вода после обильных осадков.