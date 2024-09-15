Российские оккупанты убили в Харькове пожилую женщину и ранили десятки человек

Ночью 15 сентября в Харькове идет спасательная операция после нового российского удара. По состоянию на 21:50 известно об одной погибшей и 42 пострадавших гражданских.
Главные тезисы
- Российские оккупанты в Харькове убили пенсионерку и ранили более 40 человек, среди которых есть дети.
- В результате удара оккупантов пожар возник в доме, где находилось много гражданских.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь защитить невинных людей от российской агрессии.
Атака РФ на Харьков 15 августа – что известно
О ситуации в городе рассказал мэр Игорь Терехов. По его словам, российские захватчики убили пенсионерку.
Также сообщается, что спасатели смогли потушить пожар, который вспыхнул в результате удара оккупантов.
Как сообщила Харьковская областная прокуратура, тело жертвы спасатели деблокировали на 9 этаже дома.
В прокуратуре предположили, что это 94-летняя женщина, которая считалась без вести пропавшей после попадания российской авиабомбы в здание.
В ГСЧС добавили, что в 19:01 пожар, площадью 600 кв.м., локализован. Среди пострадавших - по меньшей мере 4 ребенка. В настоящее время идет разбор завалов и аварийно-спасательные работы.
Как Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Харькову
Глава государства обращает внимание на то, что россияне снова сбросили на город авиабомбы и попали в многоэтажку.
В настоящее время идет спасательная операция.
Украинский лидер подчеркнул, что мировое сообщество должно помочь невинным людям защититься от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни.
Зеленский также добавил, что именно от мира зависит, будет ли этот террор продолжаться или его удастся остановить.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-