Российские оккупанты убили в Харькове пожилую женщину и ранили десятки человек

Ночью 15 сентября в Харькове идет спасательная операция после нового российского удара. По состоянию на 21:50 известно об одной погибшей и 42 пострадавших гражданских.

Атака РФ на Харьков 15 августа – что известно

О ситуации в городе рассказал мэр Игорь Терехов. По его словам, российские захватчики убили пенсионерку.

Также сообщается, что спасатели смогли потушить пожар, который вспыхнул в результате удара оккупантов.

Фото: dsns.gov.ua

Из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины. Поэтому у нас один погибший человек и 42 раненых. Пожар был потушен. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры, - заявил Терехов. Поделиться

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, тело жертвы спасатели деблокировали на 9 этаже дома.

Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза, - сказано в сообщении. Поделиться

В прокуратуре предположили, что это 94-летняя женщина, которая считалась без вести пропавшей после попадания российской авиабомбы в здание.

Фото: dsns.gov.ua

В ГСЧС добавили, что в 19:01 пожар, площадью 600 кв.м., локализован. Среди пострадавших - по меньшей мере 4 ребенка. В настоящее время идет разбор завалов и аварийно-спасательные работы.

Как Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Харькову

Глава государства обращает внимание на то, что россияне снова сбросили на город авиабомбы и попали в многоэтажку.

В настоящее время идет спасательная операция.

Фото: dsns.gov.ua

Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами — пожар и завалы. К настоящему времени известно о более 40 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер подчеркнул, что мировое сообщество должно помочь невинным людям защититься от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни.