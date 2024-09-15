Российские оккупанты убили в Харькове пожилую женщину и ранили десятки человек
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили в Харькове пожилую женщину и ранили десятки человек

Игорь Терехов
Харковь
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Ночью 15 сентября в Харькове идет спасательная операция после нового российского удара. По состоянию на 21:50 известно об одной погибшей и 42 пострадавших гражданских.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты в Харькове убили пенсионерку и ранили более 40 человек, среди которых есть дети.
  • В результате удара оккупантов пожар возник в доме, где находилось много гражданских.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь защитить невинных людей от российской агрессии.

Атака РФ на Харьков 15 августа – что известно

О ситуации в городе рассказал мэр Игорь Терехов. По его словам, российские захватчики убили пенсионерку.

Также сообщается, что спасатели смогли потушить пожар, который вспыхнул в результате удара оккупантов.

Фото: dsns.gov.ua

Из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины. Поэтому у нас один погибший человек и 42 раненых. Пожар был потушен. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры, - заявил Терехов.

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, тело жертвы спасатели деблокировали на 9 этаже дома.

Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза, - сказано в сообщении.

В прокуратуре предположили, что это 94-летняя женщина, которая считалась без вести пропавшей после попадания российской авиабомбы в здание.

Фото: dsns.gov.ua

В ГСЧС добавили, что в 19:01 пожар, площадью 600 кв.м., локализован. Среди пострадавших - по меньшей мере 4 ребенка. В настоящее время идет разбор завалов и аварийно-спасательные работы.

Как Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Харькову

Глава государства обращает внимание на то, что россияне снова сбросили на город авиабомбы и попали в многоэтажку.

В настоящее время идет спасательная операция.

Фото: dsns.gov.ua

Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами — пожар и завалы. К настоящему времени известно о более 40 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер подчеркнул, что мировое сообщество должно помочь невинным людям защититься от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни.

Зеленский также добавил, что именно от мира зависит, будет ли этот террор продолжаться или его удастся остановить.

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