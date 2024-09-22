Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали более 20 человек

Ночью 22 августа армия РФ атаковала Харьков авиабомбой ФАБ-250. оккупанты сбросили ее на многоэтажку, ранены.

Россияне нанесли удар по Харькову

Как рассказал руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков, враг совершил массированный обстрел города Харьков.

Оккупанты использовали самолет Су-34, который из города Белгород Российской Федерации осуществил пуск трех управляемых авиационных бомб.

По предварительным данным, противник использовал ФАБ-250 УМПК.

Одна из двух КАБов попала в городе Харькове в Шевченковском районе в 5 метрах от 16-этажного жилого дома. Третья управляемая авиабомба попала на территории Малоданиловской ОТГ в районе жилого массива.

В Шевеченковском районе из-за бомбовой атаки были повреждены три жилых многоэтажки, уничтожены девять гражданских транспортных средств и 20 — повреждены.

В результате российских обстрелов Харькова в общей сложности пострадали 13 человек от 8 до 84 лет. Среди них трое детей — 17, 17 и 8 лет.

Два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные — в среднем. Госпитализированы 6 человек, — передал глава ОВА Олег Синегубов. Поделиться

Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 18 человек, и у большинства острые реакции на стресс.

Однако уже в 02:07 руководитель ОВА проинформировал, что уже 21 пострадавших в результате российской бомбовой атаки на Харьков.

В ГСЧС сообщили, что из-за вражеских обстрелов были повреждены остекление и фасады 7 многоквартирных домов, дошкольного учебного заведения, а также 21 автомобиль.

Из жилого 16-этажного дома, возле которого попала вражеская бомба, эвакуированы 68 человек. Кроме того, пожарные ликвидировали пожары 4 авто на общей площади 50 "квадратов". Также проводились работы по разборке разрушенных конструкций входа в подъезд многоэтажки.

К ликвидации вражеского удара привлекались 8 единиц техники и 44 спасателя ГСЧС. Поделиться

Армия РФ также обстреляла Харьковскую область

В Малоданиловской общине Харьковской области в результате российского удара повреждены несколько домов, предприятие и здание местного управления ГСЧС.

Один из ночных обстрелов пришелся по селу Чайковка.