Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали более 20 человек

Ночью 22 августа армия РФ атаковала Харьков авиабомбой ФАБ-250. оккупанты сбросили ее на многоэтажку, ранены.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала Харьков авиабомбой ФАБ-250, что привело к ранениям более 20 человек и повреждению нескольких многоэтажек.
- Массированный обстрел города Харькова осуществлен оккупантами с использованием самолета Су-34 и управляемых авиационных бомб.
- В результате атаки российской армии по Харькову пострадали 18 человек, включая троих детей, с двумя находящимися в тяжелом состоянии.
- Из-за обстрелов были повреждены жилые дома, транспортные средства и дошкольное учебное заведение, а также эвакуированы люди из опасной зоны.
Россияне нанесли удар по Харькову
Как рассказал руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков, враг совершил массированный обстрел города Харьков.
Оккупанты использовали самолет Су-34, который из города Белгород Российской Федерации осуществил пуск трех управляемых авиационных бомб.
По предварительным данным, противник использовал ФАБ-250 УМПК.
Одна из двух КАБов попала в городе Харькове в Шевченковском районе в 5 метрах от 16-этажного жилого дома. Третья управляемая авиабомба попала на территории Малоданиловской ОТГ в районе жилого массива.
В Шевеченковском районе из-за бомбовой атаки были повреждены три жилых многоэтажки, уничтожены девять гражданских транспортных средств и 20 — повреждены.
В результате российских обстрелов Харькова в общей сложности пострадали 13 человек от 8 до 84 лет. Среди них трое детей — 17, 17 и 8 лет.
Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 18 человек, и у большинства острые реакции на стресс.
Однако уже в 02:07 руководитель ОВА проинформировал, что уже 21 пострадавших в результате российской бомбовой атаки на Харьков.
В ГСЧС сообщили, что из-за вражеских обстрелов были повреждены остекление и фасады 7 многоквартирных домов, дошкольного учебного заведения, а также 21 автомобиль.
Из жилого 16-этажного дома, возле которого попала вражеская бомба, эвакуированы 68 человек. Кроме того, пожарные ликвидировали пожары 4 авто на общей площади 50 "квадратов". Также проводились работы по разборке разрушенных конструкций входа в подъезд многоэтажки.
Армия РФ также обстреляла Харьковскую область
В Малоданиловской общине Харьковской области в результате российского удара повреждены несколько домов, предприятие и здание местного управления ГСЧС.
Один из ночных обстрелов пришелся по селу Чайковка.
Информация о возможных пострадавших в результате обстрела со стороны российских захватчиков — не поступала.
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