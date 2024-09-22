Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали более 20 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали более 20 человек

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали более 20 человек
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Ночью 22 августа армия РФ атаковала Харьков авиабомбой ФАБ-250. оккупанты сбросили ее на многоэтажку, ранены.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Харьков авиабомбой ФАБ-250, что привело к ранениям более 20 человек и повреждению нескольких многоэтажек.
  • Массированный обстрел города Харькова осуществлен оккупантами с использованием самолета Су-34 и управляемых авиационных бомб.
  • В результате атаки российской армии по Харькову пострадали 18 человек, включая троих детей, с двумя находящимися в тяжелом состоянии.
  • Из-за обстрелов были повреждены жилые дома, транспортные средства и дошкольное учебное заведение, а также эвакуированы люди из опасной зоны.

Россияне нанесли удар по Харькову

Как рассказал руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков, враг совершил массированный обстрел города Харьков.

Оккупанты использовали самолет Су-34, который из города Белгород Российской Федерации осуществил пуск трех управляемых авиационных бомб.

По предварительным данным, противник использовал ФАБ-250 УМПК.

Одна из двух КАБов попала в городе Харькове в Шевченковском районе в 5 метрах от 16-этажного жилого дома. Третья управляемая авиабомба попала на территории Малоданиловской ОТГ в районе жилого массива.

В Шевеченковском районе из-за бомбовой атаки были повреждены три жилых многоэтажки, уничтожены девять гражданских транспортных средств и 20 — повреждены.

В результате российских обстрелов Харькова в общей сложности пострадали 13 человек от 8 до 84 лет. Среди них трое детей — 17, 17 и 8 лет.

Два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные — в среднем. Госпитализированы 6 человек, — передал глава ОВА Олег Синегубов.

Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 18 человек, и у большинства острые реакции на стресс.

Однако уже в 02:07 руководитель ОВА проинформировал, что уже 21 пострадавших в результате российской бомбовой атаки на Харьков.

В ГСЧС сообщили, что из-за вражеских обстрелов были повреждены остекление и фасады 7 многоквартирных домов, дошкольного учебного заведения, а также 21 автомобиль.

Из жилого 16-этажного дома, возле которого попала вражеская бомба, эвакуированы 68 человек. Кроме того, пожарные ликвидировали пожары 4 авто на общей площади 50 "квадратов". Также проводились работы по разборке разрушенных конструкций входа в подъезд многоэтажки.

К ликвидации вражеского удара привлекались 8 единиц техники и 44 спасателя ГСЧС.

Армия РФ также обстреляла Харьковскую область

В Малоданиловской общине Харьковской области в результате российского удара повреждены несколько домов, предприятие и здание местного управления ГСЧС.

Один из ночных обстрелов пришелся по селу Чайковка.

Информация о возможных пострадавших в результате обстрела со стороны российских захватчиков — не поступала.

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