Удар РФ по Харкову 24 вересня. У лікарні від поранень померла ще одна людина

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ 24 вересня. У лікарні померла 72-річна жінка.

У Харкові вже 5 загиблих через обстріл російської армії

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у реанімації померла 72-річна жінка, яка дістала важких поранень від російського удару по Харкову 24 вересня.

Всього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже пʼятеро людей.

Росія атакувала авіабомбою Харків 24 вересня

24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.

За даними ОВА наразі в лікарні перебувають 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.

Голова ОВА Синєгубов 25 вересня повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 4, з-під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки.

За даними Харківської ОВА в лікарні перебували 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.

Нагадаємо, внаслідок удару злочинної армії РФ по місту ввечері 21 вересня, було суттєво пошкоджено 18 житлових багатоповерхових будинків. Двоє людей з постраждалих опинились у важкому стані.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що одна з багатоповерхівок під час ворожої атаки отримала дуже серйозні ушкодження, що призвело до зміщення самої конструкції будівлі.