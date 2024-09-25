Как предотвратить удары РФ по украинским АЭС — Подоляк назвал основные шаги

Предотвращение террористических атак РФ на украинские атомные электростанции предусматривает несколько ключевых мер. Однако важнейшей стратегией остается прямое принуждение.
Главные тезисы
- Публичность и усиление ПВО - основные шаги для предотвращения ударов РФ на украинские атомные электростанции.
- Международное давление и сотрудничество с МАГАТЭ необходимы для обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине.
- Прямое принуждение остается ключевой стратегией противодействия России в сфере энергетики и ядерной безопасности.
- Владимир Зеленский предупреждает о возможных ударам по ядерным объектам Украины со стороны России, готовящейся к агрессии.
- Необходимость обеспечения стабильного внешнего питания для атомных станций подчеркнута как критически важная мера безопасности.
РФ может остановить только прямое принуждение
Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Россия понимает, что единственный способ вести войну против гражданского населения — это полное уничтожение энергетической инфраструктуры.
Их цель состоит не в разрушении самих АЭС, а в уничтожении возможности передавать электроэнергию в общую сеть, в частности из-за ударов по подстанциям, расположенным поблизости.
Таким образом Михаил Подоляк наметил несколько основных шагов для предотвращения возможных ударов:
Публичность — важно открыто говорить о террористических действиях России и юридически фиксировать их как преступления против человечности.
Усиление ПВО необходимо настаивать на существенном увеличении поставок систем противовоздушной обороны и ракет к ним.
Международное давление — сотрудничество с МАГАТЭ и другими организациями, оказывающими влияние на мировой рынок ядерных технологий. Это касается также влияния на такие страны, как Индия и Китай.
РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины
Россия использует китайские спутники для фотосъемки украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что он намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН в ближайшие несколько дней.
Как уже упоминалось ранее, в начале сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Стороны обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности, в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.
Они также пришли к выводу, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.
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