Российский дрон снова пролетал вблизи Хмельницкой АЭС. В чем опасность

Россия провоцирует своими дронами вблизи украинских АЭС

Ночью 22 сентября был зафиксирован еще один пролет ударного беспилотного аппарата рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС. Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию, говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом". Поделиться

Отмечается, что Россия уже не впервые подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС.

В Энергоатоме подчеркнули, что россияне должны прекратить такой террор, ведь его последствия могут быть роковыми.

Россия атакует объекты ядерной энергетики Украины перед зимой

Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.