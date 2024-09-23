Российский дрон снова пролетал вблизи Хмельницкой АЭС. В чем опасность
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон снова пролетал вблизи Хмельницкой АЭС. В чем опасность

НАЭК "Энергоатом"
ХАЭС
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В ходе атаки РФ ночью 22 сентября возле площадки Хмельницкой атомной электростанции снова зафиксирован пролет ударного беспилотника.

Главные тезисы

  • Пролет российского ударного беспилотника возле Хмельницкой АЭС создает серьезную угрозу безопасности ядерного объекта.
  • Россия провоцирует украинские АЭС дронами, что может привести к роковым последствиям.
  • Атаки на объекты ядерной энергетики перед зимой могут вызвать высокий риск ядерного инцидента с глобальными последствиями.
  • Украинские спецслужбы и МАГАТЭ готовы действовать в защиту ядерных объектов в случае угрозы со стороны России.
  • Российские атаки по объектам ядерной энергетики в Украине являются серьезной угрозой перед наступлением зимы.

Россия провоцирует своими дронами вблизи украинских АЭС

Ночью 22 сентября был зафиксирован еще один пролет ударного беспилотного аппарата рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС. Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию, говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что Россия уже не впервые подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС.

В Энергоатоме подчеркнули, что россияне должны прекратить такой террор, ведь его последствия могут быть роковыми.

Россия атакует объекты ядерной энергетики Украины перед зимой

Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.

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