Російський дрон знову пролітав поблизу Хмельницької АЕС. У чому небезпека

Під час атаки РФ уночі 22 вересня біля майданчика Хмельницької атомної електростанції знову зафіксований проліт ударного безпілотника.

Росія провокує своїми дронами поблизу українських АЕС

Вночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотного апарату поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію, — йдеться у повідомленні НАЕК “Енергоатом”. Поширити

Зазначається, що Росія вже не вперше наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС.

В Енергоатомі наголосили, що росіяни мають припинити такий терор, адже його насліди можуть бути фатальними.

Росія атакує об'єкти ядерної енергетики України перед зимою

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.