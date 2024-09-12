Російський шахед знову пролетів над Хмельницькою АЕС. Як захистити станцію

У ніч на 12 вересня російський «шахед» пролетів дуже близько до Хмельницької АЕС. Росія свідомо прокладає маршрути ракет та дронів поблизу ядерних об’єктів, це є частиною її терористичної стратегії.
Головні тези:
- Вночі 12 вересня російський ударний дрон "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції.
- Система протиповітряної оборони України виявила та знищила цей безпілотник.
- Російські військові цілеспрямовано прокладають маршрути ракет і дронів поблизу ядерних об'єктів як частину своєї терористичної стратегії.
- Українська влада активно закликає міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України та збільшити тиск на агресора.
- Загалом тієї ночі Росія запустила 64 ударні дрони по Україні, з яких українські сили ППО збили 44, у тому числі 10 "шахедів" у Хмельницькій області.
«Шахед» РФ знову пролетів над Хмельницькою АЕС
Росіяни в ніч на 12 вересня запустили ударні дрони. Один з них пролетів дуже близько до атомної станції.
ППО вистежила «шахед» та збила його.
Росіяни свідомо прокладають маршрути ракет та дронів поблизу ядерних об’єктів. Це частина терористичної стратегії РФ.
У Хмельницькій області в ніч на 12 вересня збили 10 «шахедів». Всього ворог запустив по Україні 64 ударних дрони, з них ППО збила 44.
Ядерний терор Росії
Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко повідомив, що російські «шахеди» вже не вперше пролітають над атомними станціями в Україні. Саме тому питання захисту ядерних об’єктів стоїть дуже гостро.
МАГАТЕ та міжнародна спільнота загалом у курсі ситуації.
В Україні будують системи захисту для об’єктів енергосистеми, зокрема атомних станцій. Проте захист першого та другого ступеню захищає лише від уламків, а не від прямого удару ракети.
Запорізька АЕС в Енергодарі досі знаходиться під контролем росіян. Вони не виконують правила експлуатації та зберігають там техніку, боєприпаси, що загрожує радіаційній безпеці України та всієї Європи.
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