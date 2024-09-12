Російський шахед знову пролетів над Хмельницькою АЕС. Як захистити станцію
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський шахед знову пролетів над Хмельницькою АЕС. Як захистити станцію

Хмельницька ОВА
Хмельницька АЕС

У ніч на 12 вересня російський «шахед» пролетів дуже близько до Хмельницької АЕС. Росія свідомо прокладає маршрути ракет та дронів поблизу ядерних об’єктів, це є частиною її терористичної стратегії.

Головні тези:

  • Вночі 12 вересня російський ударний дрон "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції.
  • Система протиповітряної оборони України виявила та знищила цей безпілотник.
  • Російські військові цілеспрямовано прокладають маршрути ракет і дронів поблизу ядерних об'єктів як частину своєї терористичної стратегії.
  • Українська влада активно закликає міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України та збільшити тиск на агресора.
  • Загалом тієї ночі Росія запустила 64 ударні дрони по Україні, з яких українські сили ППО збили 44, у тому числі 10 "шахедів" у Хмельницькій області.

«Шахед» РФ знову пролетів над Хмельницькою АЕС 

Росіяни в ніч на 12 вересня запустили ударні дрони. Один з них пролетів дуже близько до атомної станції.

Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу «Шахед» у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції, ― повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. 

ППО вистежила «шахед» та збила його. 

Росіяни свідомо прокладають маршрути ракет та дронів поблизу ядерних об’єктів. Це частина терористичної стратегії РФ.

Саме тому Президент України Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів щодо посилення ППО України та збільшення тиску на агресора. І важливо, щоб на всіх рівнях це було зрозуміло ― зміцнення повітряного щита України захищає всіх, хто цінує життя, ― зазначив Тюрін.  

У Хмельницькій області в ніч на 12 вересня збили 10 «шахедів». Всього ворог запустив по Україні 64 ударних дрони, з них ППО збила 44. 

Ядерний терор Росії

Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко повідомив, що російські «шахеди» вже не вперше пролітають над атомними станціями в Україні. Саме тому питання захисту ядерних об’єктів стоїть дуже гостро.

МАГАТЕ та міжнародна спільнота загалом у курсі ситуації.

В Україні будують системи захисту для об’єктів енергосистеми, зокрема атомних станцій. Проте захист першого та другого ступеню захищає лише від уламків, а не від прямого удару ракети. 

Запорізька АЕС в Енергодарі досі знаходиться під контролем росіян. Вони не виконують правила експлуатації та зберігають там техніку, боєприпаси, що загрожує радіаційній безпеці України та всієї Європи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС
В МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Біля Запорізької АЕС вибухнув дрон. МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації
Біля Запорізької АЕС вибухнув дрон. МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін цинічно звинуватив Україну у спробі атаки на Курську АЕС
Володимир Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?