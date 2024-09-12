Російський шахед знову пролетів над Хмельницькою АЕС. Як захистити станцію

У ніч на 12 вересня російський «шахед» пролетів дуже близько до Хмельницької АЕС. Росія свідомо прокладає маршрути ракет та дронів поблизу ядерних об’єктів, це є частиною її терористичної стратегії.

«Шахед» РФ знову пролетів над Хмельницькою АЕС

Росіяни в ніч на 12 вересня запустили ударні дрони. Один з них пролетів дуже близько до атомної станції.

Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу «Шахед» у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції, ― повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Поширити

ППО вистежила «шахед» та збила його.

Росіяни свідомо прокладають маршрути ракет та дронів поблизу ядерних об’єктів. Це частина терористичної стратегії РФ.

Саме тому Президент України Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів щодо посилення ППО України та збільшення тиску на агресора. І важливо, щоб на всіх рівнях це було зрозуміло ― зміцнення повітряного щита України захищає всіх, хто цінує життя, ― зазначив Тюрін. Поширити

У Хмельницькій області в ніч на 12 вересня збили 10 «шахедів». Всього ворог запустив по Україні 64 ударних дрони, з них ППО збила 44.

Ядерний терор Росії

Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко повідомив, що російські «шахеди» вже не вперше пролітають над атомними станціями в Україні. Саме тому питання захисту ядерних об’єктів стоїть дуже гостро.

МАГАТЕ та міжнародна спільнота загалом у курсі ситуації.

В Україні будують системи захисту для об’єктів енергосистеми, зокрема атомних станцій. Проте захист першого та другого ступеню захищає лише від уламків, а не від прямого удару ракети.