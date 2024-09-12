Российский "шахед" снова пролетел над Хмельницкой АЭС. Как защитить станцию
Категория
Украина
Дата публикации

Российский "шахед" снова пролетел над Хмельницкой АЭС. Как защитить станцию

Хмельницкая ОВА
Хмельницкая АЭС
Читати українською

В ночь на 12 сентября российский «шахед» пролетел очень близко к Хмельницкой АЭС. Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и дронов вблизи ядерных объектов, это часть ее террористической стратегии.

Главные тезисы

  • Ночью 12 сентября российский ударный дрон "шахед" пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой атомной электростанции.
  • Система противовоздушной обороны Украины обнаружила и уничтожила беспилотник.
  • Российские военные целенаправленно прокладывают маршруты ракет и дронов вблизи ядерных объектов как часть своей террористической стратегии.
  • Украинские власти активно призывают международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить давление на агрессора.
  • Всего в ту ночь Россия запустила 64 ударных дрона по Украине, из которых украинские силы ПВО сбили 44, в том числе 10 "шахедов" в Хмельницкой области.

«Шахед» РФ снова пролетел над Хмельницкой АЭС

Россияне в ночь на 12 сентября запустили ударные дроны. Один из них пролетел очень близко к атомной станции.

Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа «Шахед» в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции, ― сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

ПВО выследила «шахед» и сбила его.

Россияне сознательно прокладывают маршруты ракет и дронов вблизи ядерных объектов. Это часть террористической стратегии РФ.

Именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам по усилению ПВО Украины и увеличению давления на агрессора. И важно, чтобы на всех уровнях это было понятно — укрепление воздушного щита Украины защищает всех, кто ценит жизнь, — отметил Тюрин.

В Хмельницкой области в ночь на 12 сентября сбили 10 "шахедов". Всего враг запустил по Украине 64 ударных дрона, из них ПВО сбила 44.

Ядерный террор России

Первый замминистра энергетики Юрий Шейко сообщил, что российские «шахеды» уже не в первый раз пролетают над атомными станциями в Украине. Вот почему вопрос защиты ядерных объектов стоит очень остро.

МАГАТЭ и международное сообщество в целом в курсе ситуации.

В Украине строят системы защиты объектов энергосистемы, в частности атомных станций. Однако защита первой и второй ступеней защищает только от обломков, а не от прямого удара ракеты.

Запорожская АЭС в Энергодаре по-прежнему находится под контролем россиян. Они не выполняют правила эксплуатации и хранят там военную технику, боеприпасы, что угрожает радиационной безопасности Украины и всей Европы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС
В МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У Запорожской АЭС взорвался дрон. МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации
У Запорожской АЭС взорвался дрон. МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин цинично обвинил Украину в попытке атаки на Курскую АЭС
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?