Российский "шахед" снова пролетел над Хмельницкой АЭС. Как защитить станцию

В ночь на 12 сентября российский «шахед» пролетел очень близко к Хмельницкой АЭС. Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и дронов вблизи ядерных объектов, это часть ее террористической стратегии.

«Шахед» РФ снова пролетел над Хмельницкой АЭС

Россияне в ночь на 12 сентября запустили ударные дроны. Один из них пролетел очень близко к атомной станции.

Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа «Шахед» в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции, ― сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Поделиться

ПВО выследила «шахед» и сбила его.

Россияне сознательно прокладывают маршруты ракет и дронов вблизи ядерных объектов. Это часть террористической стратегии РФ.

Именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам по усилению ПВО Украины и увеличению давления на агрессора. И важно, чтобы на всех уровнях это было понятно — укрепление воздушного щита Украины защищает всех, кто ценит жизнь, — отметил Тюрин. Поделиться

В Хмельницкой области в ночь на 12 сентября сбили 10 "шахедов". Всего враг запустил по Украине 64 ударных дрона, из них ПВО сбила 44.

Ядерный террор России

Первый замминистра энергетики Юрий Шейко сообщил, что российские «шахеды» уже не в первый раз пролетают над атомными станциями в Украине. Вот почему вопрос защиты ядерных объектов стоит очень остро.

МАГАТЭ и международное сообщество в целом в курсе ситуации.

В Украине строят системы защиты объектов энергосистемы, в частности атомных станций. Однако защита первой и второй ступеней защищает только от обломков, а не от прямого удара ракеты.