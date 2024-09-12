Российский "шахед" снова пролетел над Хмельницкой АЭС. Как защитить станцию

В ночь на 12 сентября российский «шахед» пролетел очень близко к Хмельницкой АЭС. Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и дронов вблизи ядерных объектов, это часть ее террористической стратегии.
Главные тезисы
- Ночью 12 сентября российский ударный дрон "шахед" пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой атомной электростанции.
- Система противовоздушной обороны Украины обнаружила и уничтожила беспилотник.
- Российские военные целенаправленно прокладывают маршруты ракет и дронов вблизи ядерных объектов как часть своей террористической стратегии.
- Украинские власти активно призывают международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить давление на агрессора.
- Всего в ту ночь Россия запустила 64 ударных дрона по Украине, из которых украинские силы ПВО сбили 44, в том числе 10 "шахедов" в Хмельницкой области.
«Шахед» РФ снова пролетел над Хмельницкой АЭС
Россияне в ночь на 12 сентября запустили ударные дроны. Один из них пролетел очень близко к атомной станции.
ПВО выследила «шахед» и сбила его.
Россияне сознательно прокладывают маршруты ракет и дронов вблизи ядерных объектов. Это часть террористической стратегии РФ.
В Хмельницкой области в ночь на 12 сентября сбили 10 "шахедов". Всего враг запустил по Украине 64 ударных дрона, из них ПВО сбила 44.
Ядерный террор России
Первый замминистра энергетики Юрий Шейко сообщил, что российские «шахеды» уже не в первый раз пролетают над атомными станциями в Украине. Вот почему вопрос защиты ядерных объектов стоит очень остро.
МАГАТЭ и международное сообщество в целом в курсе ситуации.
В Украине строят системы защиты объектов энергосистемы, в частности атомных станций. Однако защита первой и второй ступеней защищает только от обломков, а не от прямого удара ракеты.
Запорожская АЭС в Энергодаре по-прежнему находится под контролем россиян. Они не выполняют правила эксплуатации и хранят там военную технику, боеприпасы, что угрожает радиационной безопасности Украины и всей Европы.
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