Як запобігти ударам РФ по українських АЕС — Подоляк назвав основні кроки

РФ може зупинити лише прямий примус

Як розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія розуміє, що єдиний спосіб вести війну проти цивільного населення — це повне знищення енергетичної інфраструктури.

Їхня мета полягає не в руйнуванні самих АЕС, а в знищенні можливості передавати електроенергію до загальної мережі, зокрема через удари по підстанціях, розташованих поблизу.

Росія, безумовно, розробляє такі плани. Це очевидно, адже вони постійно шукають нові геноцидні інструменти. Я підкреслюю — геноцидні, тому що це свідомі дії, спрямовані на позбавлення людей доступу до електроенергії, опалення та інших базових потреб. Михайло Подоляк Радник голови Офісу президента

Таким чином Михайло Подоляк окреслив кілька основних кроків для запобігання можливим ударам:

Публічність — важливо відкрито говорити про терористичні дії Росії та юридично фіксувати їх як злочини проти людяності. Посилення ППО — необхідно наполягати на суттєвому збільшенні постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них. Міжнародний тиск — співпраця з МАГАТЕ та іншими організаціями, що мають вплив на світовий ринок ядерних технологій. Це стосується також впливу на такі країни, як Індія та Китай.

Але давайте тут будемо відвертими. РФ зупинить тільки примус. Тобто сила, тобто, ще раз, суттєве зростання кількості шкоди, яку Україна може завдавати на території РФ. Тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього необхідні нові відповідні інструменти, ви про це прекрасно знаєте, — зауважив Подоляк. Поширити

РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.

Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.

Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.