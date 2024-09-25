Як запобігти ударам РФ по українських АЕС — Подоляк назвав основні кроки

Запобігання терористичним атакам РФ на українські атомні електростанції передбачає кілька ключових заходів. Проте, найважливішою стратегією залишається прямий примус.
Головні тези:
- Прямий примус залишається найважливішою стратегією для запобігання терористичним атакам РФ на українські АЕС.
- Необхідно збільшити постачання систем протиповітряної оборони та ракет для посилення захисту атомних станцій.
- Співпраця з МАГАТЕ та іншими організаціями може допомогти у забезпеченні ядерної безпеки в Україні.
- РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України, що вимагає уваги та реагування з боку українських лідерів.
РФ може зупинити лише прямий примус
Як розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія розуміє, що єдиний спосіб вести війну проти цивільного населення — це повне знищення енергетичної інфраструктури.
Їхня мета полягає не в руйнуванні самих АЕС, а в знищенні можливості передавати електроенергію до загальної мережі, зокрема через удари по підстанціях, розташованих поблизу.
Таким чином Михайло Подоляк окреслив кілька основних кроків для запобігання можливим ударам:
Публічність — важливо відкрито говорити про терористичні дії Росії та юридично фіксувати їх як злочини проти людяності.
Посилення ППО — необхідно наполягати на суттєвому збільшенні постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них.
Міжнародний тиск — співпраця з МАГАТЕ та іншими організаціями, що мають вплив на світовий ринок ядерних технологій. Це стосується також впливу на такі країни, як Індія та Китай.
РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України
Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.
Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.
Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.
Вони також дійшли висновку, що стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.
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