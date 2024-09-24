Почала фотографувати українські АЕС. Зеленський попередив про наміри РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Почала фотографувати українські АЕС. Зеленський попередив про наміри РФ

Зеленський
Джерело:  ABC News

Країна-агресорка Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.

Головні тези:

  • Зеленський активно попереджає про можливі загрози для українських АЕС.
  • Президент України має намір розкрити ці нові дані на Генеральній асамблеї ООН.
  • План перемоги України включає гарантії безпеки від західних країн, продовження наступу на Курщині для посилення позицій у переговорах з Росією, запит на сучасне озброєння та міжнародну фінансову допомогу.

Росія може вдатися до різкої ескалації

Остання інформація полягає в тому, що Росія використовувала китайські супутники і фотографувала деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об’єкти, то виникає загроза ударів по ядерних об’єктах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.

Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.

Вони також дійшли висновку, що стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.

План перемоги України. Що наразі відомо

Згідно з даними видання The Times, план містить 4 головних пункти:

  • перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;

  • другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;

  • третій — запит на конкретне сучасне озброєння;

  • четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни.

Редакція видання звертає увагу на те, що для України наразі принциповим є збереження підтримки Штатів, особливо враховуючи високу ймовірність повернення Дональда Трампа у Білий дім.

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