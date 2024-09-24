Почала фотографувати українські АЕС. Зеленський попередив про наміри РФ

Країна-агресорка Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.
Головні тези:
- Зеленський активно попереджає про можливі загрози для українських АЕС.
- Президент України має намір розкрити ці нові дані на Генеральній асамблеї ООН.
- План перемоги України включає гарантії безпеки від західних країн, продовження наступу на Курщині для посилення позицій у переговорах з Росією, запит на сучасне озброєння та міжнародну фінансову допомогу.
Росія може вдатися до різкої ескалації
Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.
Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.
Вони також дійшли висновку, що стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.
План перемоги України. Що наразі відомо
Згідно з даними видання The Times, план містить 4 головних пункти:
перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;
другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;
третій — запит на конкретне сучасне озброєння;
четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни.
Редакція видання звертає увагу на те, що для України наразі принциповим є збереження підтримки Штатів, особливо враховуючи високу ймовірність повернення Дональда Трампа у Білий дім.
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