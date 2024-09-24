Начала фотографировать украинские АЭС. Зеленский предупредил о намерениях РФ

Страна-агрессорка Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.
Главные тезисы
- Зеленский активно предупреждает о возможной угрозе для украинским АЭС.
- Президент Украины намерен раскрыть эти новые данные на Генеральной ассамблее ООН.
- План победы Украины включает в себя гарантии безопасности от западных стран, продолжение наступления на Курщине для усиления позиций в переговорах с Россией, запрос на современное вооружение и международную финансовую помощь.
Россия может прибегнуть к резкой эскалации
Украинский лидер подчеркнул, что он намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН в ближайшие несколько дней.
Как уже упоминалось ранее, в начале сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Стороны обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности, в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.
Они также пришли к выводу, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.
План победы Украины. Что известно
Согласно данным издания The Times, план содержит 4 главных пункта:
первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;
второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;
третий — запрос на конкретное современное вооружение;
четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны.
Редакция издания обращает внимание на то, что для Украины сейчас принципиально сохранение поддержки Штатов, особенно учитывая высокую вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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