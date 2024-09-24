Начала фотографировать украинские АЭС. Зеленский предупредил о намерениях РФ

Страна-агрессорка Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.

Россия может прибегнуть к резкой эскалации

Последняя информация заключается в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер подчеркнул, что он намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН в ближайшие несколько дней.

Как уже упоминалось ранее, в начале сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Стороны обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности, в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.

Они также пришли к выводу, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.

План победы Украины. Что известно

Согласно данным издания The Times, план содержит 4 главных пункта:

первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;

второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;

третий — запрос на конкретное современное вооружение;

четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны.