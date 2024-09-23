Зеленский встретился с Шольцем. Что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем приближение справедливого мира в Украине в рамках встречи в Нью-Йорке.

Зеленский обсуждал с Шольцем украинскую Формулу мира

Об этом глава государства сообщил по окончании встречи.

Встретился с Олафом Шольцем. Говорили о том, как сделать справедливый мир более близким. Главное — сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы. Владимир Зеленский Президент Украины

Второй Саммит мира пройдет в ноябре — Зеленский

Зеленский планирует провести Второй саммит мира в ноябре. Западом планируется пригласить Россию.

Президент Украины объявил, что встретится с Байденом чуть больше месяца спустя после внезапной операции ВСУ на Курщине, которая, по его словам, была частично направлена на то, чтобы заставить Россию начать «честные» переговоры.

Это объявление было сделано перед тем, как Байден должен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером или позволить Киеву запускать западные ракеты большой дальности по России.