Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем приближение справедливого мира в Украине в рамках встречи в Нью-Йорке.
Главные тезисы
- Зеленский обсудил с Шольцем приближение справедливого мира в Украине через украинскую Формулу мира.
- Планируется проведение второго Саммита мира в ноябре с участием России для дальнейших переговоров.
- Встреча с Олафом Шольцем стала важным шагом в обеспечении безопасности Украины и Европы.
- Зеленский подчеркнул необходимость единства и честных переговоров с Россией для достижения мира в регионе.
- Планы президента Украины по призыву западных союзников в переговорах с Россией и подготовке ко второму Саммиту мира внесут значительные изменения в политическую обстановку.
Зеленский обсуждал с Шольцем украинскую Формулу мира
Об этом глава государства сообщил по окончании встречи.
Второй Саммит мира пройдет в ноябре — Зеленский
Зеленский планирует провести Второй саммит мира в ноябре. Западом планируется пригласить Россию.
Президент Украины объявил, что встретится с Байденом чуть больше месяца спустя после внезапной операции ВСУ на Курщине, которая, по его словам, была частично направлена на то, чтобы заставить Россию начать «честные» переговоры.
Это объявление было сделано перед тем, как Байден должен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером или позволить Киеву запускать западные ракеты большой дальности по России.
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