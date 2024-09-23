Зеленський зустрівся з Шольцом. Що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом наближення справедливого миру в Україні у межах зустрічі у Нью-Йорку.
Головні тези:
- Зустріч Зеленського з Шольцом стосувалася наближення справедливого миру в Україні через українську Формулу миру.
- Президент планує провести Другий Саміт миру у листопаді, де сподівається запросити Росію для подальших переговорів.
- Зустріч з Олафом Шольцом була важливим кроком у стрімкому обговоренні зусиль щодо гарантування безпеки України та Європи.
- Володимир Зеленський наголошував на збереженні єдності та проведенні чесних переговорів з Росією для досягнення миру в регіоні.
Зеленський обговорював з Шольцом українську Формулу миру
Про це глава держави повідомив після закінчення зустрічі.
Другий Саміт миру пройде у листопаді — Зеленський
Зеленський планує провести Другий саміт миру в листопаді. На захід планується запросити Росію.
Президент України оголосив, що зустрінеться з Байденом трохи більше ніж через місяць після раптової операції ЗСУ на Курщині, яка, за його словами, була частково спрямована на те, щоб змусити Росію почати «чесні» переговори.
Це оголошення було зроблено перед тим, як Байден має обговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, чи дозволити Києву запускати західні ракети великої дальності по Росії.
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