Зеленський зустрівся з Шольцом. Що обговорювали
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський зустрівся з Шольцом. Що обговорювали

Володимир Зеленський
Зеленський і Шольц

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом наближення справедливого миру в Україні у межах зустрічі у Нью-Йорку.

Головні тези:

  • Зустріч Зеленського з Шольцом стосувалася наближення справедливого миру в Україні через українську Формулу миру.
  • Президент планує провести Другий Саміт миру у листопаді, де сподівається запросити Росію для подальших переговорів.
  • Зустріч з Олафом Шольцом була важливим кроком у стрімкому обговоренні зусиль щодо гарантування безпеки України та Європи.
  • Володимир Зеленський наголошував на збереженні єдності та проведенні чесних переговорів з Росією для досягнення миру в регіоні.

Зеленський обговорював з Шольцом українську Формулу миру

Про це глава держави повідомив після закінчення зустрічі.

Зустрівся з Олафом Шольцом. Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне — зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Другий Саміт миру пройде у листопаді — Зеленський

Зеленський планує провести Другий саміт миру в листопаді. На захід планується запросити Росію.

Президент України оголосив, що зустрінеться з Байденом трохи більше ніж через місяць після раптової операції ЗСУ на Курщині, яка, за його словами, була частково спрямована на те, щоб змусити Росію почати «чесні» переговори.

Це оголошення було зроблено перед тим, як Байден має обговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, чи дозволити Києву запускати західні ракети великої дальності по Росії.

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

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