Зеленский посетил в США завод по производству снарядов для Украины — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский посетил в США завод по производству снарядов для Украины — фото

Владимир Зеленский
Зеленский посетил в США завод по производству снарядов для Украины — фото
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский посетил завод по производству снарядов в США в рамках своего визита в страну.
  • Президент выразил благодарность работникам завода и обсудил планы по расширению сотрудничества между Украиной и Штатами.
  • Зеленский планирует представить американскому президенту план победы в войне с Россией и надеется на поддержку со стороны мировых лидеров.
  • Посещение завода стало символичным шагом в поддержку демократического мира и силы сотрудничества между странами-партнерами.

Зеленский в рамках своего визита США посетил завод Scranton

Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас для наших воинов, которые защищают не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что начал визит в Штаты "с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем".

По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".

Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена, говорится в публикации Зеленского.

Что известно о визите Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский совершает рабочую поездку в США, где примет участие в ряде официальных мероприятий, в частности, выступит в рамках Генассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что именно этой осенью должна решаться дальнейшая судьба развязанной Россией преступной войны против Украины.

В частности, Зеленский планирует презентовать американскому лидеру Джо Байдену разработанный план победы.

Конечно, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров, которые как президент Байден являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с планом победы. Представим также его в Конгрессе — обеим партиям — и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов, — подчеркнул президент.

Он также добавил, что у Америки достаточно силы, чтобы вместе с Украиной и партнерами обеспечить мир, предусмотренный украинской формулой мира.

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