Зеленский посетил в США завод по производству снарядов для Украины — фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания

Зеленский в рамках своего визита США посетил завод Scranton

Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас для наших воинов, которые защищают не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство. Владимир Зеленский Президент Украины

Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз — для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво.



Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про… pic.twitter.com/BKIWFhxWP9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что начал визит в Штаты "с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем".

По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".

During my visit to the Scranton Army Ammunition Plant, where components for artillery and mortar shells are produced, including 155 mm shells for Ukraine, I emphasized the dedication of the workers, which is truly inspiring—they are helping Ukraine stand strong in our fight for… pic.twitter.com/rs0vLZRlVU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2024

Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена, говорится в публикации Зеленского. Поделиться

Что известно о визите Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский совершает рабочую поездку в США, где примет участие в ряде официальных мероприятий, в частности, выступит в рамках Генассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что именно этой осенью должна решаться дальнейшая судьба развязанной Россией преступной войны против Украины.

В частности, Зеленский планирует презентовать американскому лидеру Джо Байдену разработанный план победы.

Конечно, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров, которые как президент Байден являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с планом победы. Представим также его в Конгрессе — обеим партиям — и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов, — подчеркнул президент. Поделиться

Он также добавил, что у Америки достаточно силы, чтобы вместе с Украиной и партнерами обеспечить мир, предусмотренный украинской формулой мира.