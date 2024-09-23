Зеленский посетил в США завод по производству снарядов для Украины — фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания
Главные тезисы
- Владимир Зеленский посетил завод по производству снарядов в США в рамках своего визита в страну.
- Президент выразил благодарность работникам завода и обсудил планы по расширению сотрудничества между Украиной и Штатами.
- Зеленский планирует представить американскому президенту план победы в войне с Россией и надеется на поддержку со стороны мировых лидеров.
- Посещение завода стало символичным шагом в поддержку демократического мира и силы сотрудничества между странами-партнерами.
Зеленский в рамках своего визита США посетил завод Scranton
Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз — для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024
Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про… pic.twitter.com/BKIWFhxWP9
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что начал визит в Штаты "с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем".
По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".
During my visit to the Scranton Army Ammunition Plant, where components for artillery and mortar shells are produced, including 155 mm shells for Ukraine, I emphasized the dedication of the workers, which is truly inspiring—they are helping Ukraine stand strong in our fight for… pic.twitter.com/rs0vLZRlVU— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2024
Что известно о визите Зеленского в США
Президент Владимир Зеленский совершает рабочую поездку в США, где примет участие в ряде официальных мероприятий, в частности, выступит в рамках Генассамблеи ООН.
Глава государства подчеркнул, что именно этой осенью должна решаться дальнейшая судьба развязанной Россией преступной войны против Украины.
В частности, Зеленский планирует презентовать американскому лидеру Джо Байдену разработанный план победы.
Он также добавил, что у Америки достаточно силы, чтобы вместе с Украиной и партнерами обеспечить мир, предусмотренный украинской формулой мира.
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