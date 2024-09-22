Президент Владимир Зеленский совершает рабочую поездку в США, где примет участие в ряде официальных мероприятий, в частности, выступит в рамках Генассамблеи ООН.

Чего ждать от визита Зеленского в США

Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас летим в Пенсильванию, особый визит. Затем Нью-Йорк, Вашингтон, — отметил президент, уже находясь в самолете по пути в США. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что именно этой осенью должна быть решена дальнейшая судьба развязанной Россией преступной войны против Украины.

В частности, Зеленский планирует презентовать американскому лидеру Джо Байдену разработанный план победы.

Конечно, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров, которые как президент Байден являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с планом победы. Представим также его в Конгрессе — обеим партиям — и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов, — подчеркнул президент. Поделиться

Он также добавил, что у Америки достаточно силы, чтобы вместе с Украиной и партнерами обеспечить мир, предусмотренный украинской формулой мира.

Что еще говорил Зеленский по поводу плана победы

В интервью журналистам американского издания The New Yorker президент Украины подчеркнул, что если США не поддержат разработанный Украиной план победы, будет оставаться "план Б", однако он предусматривает очень длительную войну и многочисленные потери.

Теперь я предлагаю новый "план А". Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где только благодаря силе наших военных, героической преданности европейским ценностям нашего народа и бойцов мы выстояли, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

План победы предусматривает укрепление Украины, чтобы война не затягивалась. Он не требует привлечения российской стороны, а скорее излагает, что партнеры могут сделать без участия РФ.

Этот план разработан прежде всего с учетом поддержки Байдена. Если он не захочет поддержать его, я не смогу его заставить. Если он откажется — что ж, тогда нам придется продолжать жить по "плану Б". И это грустно, — признал президент. Поделиться

Он назвал возможный отказ Байдена "ужасным мнением".

Это означало бы, что Байден не желает завершения войны каким-либо образом, который лишит Россию победы. И в результате война затянется, подчеркнул он.