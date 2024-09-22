Президент Владимир Зеленский совершает рабочую поездку в США, где примет участие в ряде официальных мероприятий, в частности, выступит в рамках Генассамблеи ООН.
Главные тезисы
- Зеленский представит план победы в войне с Россией президенту Джо Байдену.
- Президент ожидает поддержки своего плана у американского лидера Джо Байдена
- План победы направлен на укрепление Украины и поиск путей завершения конфликта без участия России
- В случае отказа поддержать план, Зеленский предупредил о возможных последствиях продолжительности войны и потерь для Украины
- Визит в США призван привлечь внимание международных партнеров к проблемам Украины и получить поддержку в конфликте с Россией
Чего ждать от визита Зеленского в США
Глава государства подчеркнул, что именно этой осенью должна быть решена дальнейшая судьба развязанной Россией преступной войны против Украины.
В частности, Зеленский планирует презентовать американскому лидеру Джо Байдену разработанный план победы.
Он также добавил, что у Америки достаточно силы, чтобы вместе с Украиной и партнерами обеспечить мир, предусмотренный украинской формулой мира.
Что еще говорил Зеленский по поводу плана победы
В интервью журналистам американского издания The New Yorker президент Украины подчеркнул, что если США не поддержат разработанный Украиной план победы, будет оставаться "план Б", однако он предусматривает очень длительную войну и многочисленные потери.
План победы предусматривает укрепление Украины, чтобы война не затягивалась. Он не требует привлечения российской стороны, а скорее излагает, что партнеры могут сделать без участия РФ.
Он назвал возможный отказ Байдена "ужасным мнением".
Это означало бы, что Байден не желает завершения войны каким-либо образом, который лишит Россию победы. И в результате война затянется, подчеркнул он.
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