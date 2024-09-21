Зеленский анонсировал общенациональную акцию в День защитников и защитниц Украины

В Украине 1 октября 2024 в 09:00 состоится общенациональная минута молчания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении общенациональной акции в День защитников и защитниц Украины.
- 1 октября 2024 года состоится минута молчания по всей Украине в память погибших защитников.
- Владимир Зеленский подчеркнул важность почитания всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свои жизни за независимость страны.
1 октября вся Украина почтит память защитников и защитниц
По словам президента Украины, нашей обязанностью является чествование всех погибших защитников и защитниц.
Минуту молчания проводят по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Зеленский опроверг данные WSJ о количестве погибших военных
Глава государства сделал заявление во время встречи с журналистами. По его словам, данные иностранного издания значительно завышены.
80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем опубликованная. Значительно.
Президент Украины называл потери ВСУ по состоянию на 25 февраля 2024 года. За 24 месяца полномасштабной войны Украина потеряла 31 тысяч военнослужащих.
Отметим, что данные о количестве погибших представителей сил обороны являются государственной тайной.
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