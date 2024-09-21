Зеленский анонсировал общенациональную акцию в День защитников и защитниц Украины

В Украине 1 октября 2024 в 09:00 состоится общенациональная минута молчания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

1 октября вся Украина почтит память защитников и защитниц

По словам президента Украины, нашей обязанностью является чествование всех погибших защитников и защитниц.

Наш долг — почтить всех защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним. Остаемся благодарными. По всей стране. Владимир Зеленский Президент Украины

Минуту молчания проводят по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Герои должны жить в наших сердцах. Уважаем, помним. Поделиться

Зеленский опроверг данные WSJ о количестве погибших военных

Глава государства сделал заявление во время встречи с журналистами. По его словам, данные иностранного издания значительно завышены.

80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем опубликованная. Значительно.

Президент Украины называл потери ВСУ по состоянию на 25 февраля 2024 года. За 24 месяца полномасштабной войны Украина потеряла 31 тысяч военнослужащих.

Отметим, что данные о количестве погибших представителей сил обороны являются государственной тайной.