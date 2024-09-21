Зеленський анонсував загальнонаціональну акцію у День захисників та захисниць України

В Україні 1 жовтня 2024 року о 09:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Володимир Зеленський оголосив про проведення загальнонаціональної акції у День захисників та захисниць України.
- Україна відзначатиме 1 жовтня 2024 року хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників.
- Акція відбудеться о 9.00 по всій країні.
1 жовтня вся Україна вшанує пам’ять захисників і захисниць
За словами президента України, нашим обов'язком є вшанування всіх загиблих захисників і захисниць.
Хвилину мовчання проводять з нагоди Дня захисників та захисниць України.
Зеленський спростував дані WSJ про кількість загиблих військових
Голова держави зробив заяву під час зустрічі з журналістами. За його словами, дані іноземного видання значно завищенні.
80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно.
Президент України називав втрати ЗСУ станом на 25 лютого 2024 року. За 24 місяці повномасштабної війни Україна втратила 31 тисячу військовослужбовців.
Зазначимо, що дані про кількість загиблих представників Сил оборони є державною таємницею.
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