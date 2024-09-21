Зеленський анонсував загальнонаціональну акцію у День захисників та захисниць України

В Україні 1 жовтня 2024 року о 09:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

1 жовтня вся Україна вшанує пам’ять захисників і захисниць

За словами президента України, нашим обов'язком є вшанування всіх загиблих захисників і захисниць.

Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною. Володимир Зеленський Президент України

Хвилину мовчання проводять з нагоди Дня захисників та захисниць України.

Герої мають жити у наших серцях. Шануємо, пам'ятаємо. Поширити

Зеленський спростував дані WSJ про кількість загиблих військових

Голова держави зробив заяву під час зустрічі з журналістами. За його словами, дані іноземного видання значно завищенні.

80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно.

Президент України називав втрати ЗСУ станом на 25 лютого 2024 року. За 24 місяці повномасштабної війни Україна втратила 31 тисячу військовослужбовців.

Зазначимо, що дані про кількість загиблих представників Сил оборони є державною таємницею.