Президент Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до США, де візьме участь у низці офіційних заходів, зокрема, виступить у рамках Генасамблеї ООН.
Головні тези:
- Президент Зеленський має намір презентувати план перемоги у війні з Росією американському лідеру Джо Байдену.
- План перемоги передбачає зміцнення України та пошук шляхів завершення конфлікту без участі РФ.
- У разі відмови Байдена підтримати план, президент Зеленський наголосив на можливих наслідках для тривалості війни та втрат для України.
- Зеленський вважає необхідним співпрацювати зі світовими лідерами для забезпечення миру і стабільності у регіоні.
- Візит до США є важливим кроком для підтримки України у конфлікті з Росією та для залучення уваги міжнародних партнерів до проблем країни.
Чого очікувати від візиту Зеленського до США
Глава держави підкреслив, що саме цієї осені має віришитись подальша доля розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Зокрема, Зеленський планує презентувати американському лідеру Джо Байдену розроблений план перемоги.
Він також додав, що Америка має достатню силу, щоб разом із Україною та партнерами забезпечити мир, передбачений українською формулою світу.
Що ще казав Зеленський стосовно плану перемоги
В інтерв’ю журналістам американського видання The New Yorker, президент України підкреслив, що якщо США не підтримають розроблений Україною план перемоги, залишатиметься “план Б”, однак він передбачає дуже тривалу війну і численні втрати.
План перемоги передбачає зміцнення України, щоб війна не затягувалася. Він не вимагає залучення російської сторони, а швидше викладає те, що партнери можуть зробити без участі РФ.
Він назвав можливу відмову Байдена "жахливою думкою".
Це означало б, що Байден не хоче завершення війни будь-яким чином, який позбавить Росію перемоги. І в результаті війна затягнеться, наголосив він.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-