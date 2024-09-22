Президент Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до США, де візьме участь у низці офіційних заходів, зокрема, виступить у рамках Генасамблеї ООН.

Чого очікувати від візиту Зеленського до США

Починаємо візит до Сполучених Штатів. Зараз летимо до Пенсільванії, особливий візит. Потім Нью-Йорк, Вашингтон, — зазначив президент, вже перебуваючи у літаку на шляху до США. Поширити

Глава держави підкреслив, що саме цієї осені має віришитись подальша доля розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Зокрема, Зеленський планує презентувати американському лідеру Джо Байдену розроблений план перемоги.

Звичайно, представлю план перемоги всім лідерам країн-партнерів, які, як президент Байден, є лідерами світу і можуть стати лідерами світу, допомагаючи нам із планом перемоги. Уявімо також його в Конгресі — обом партіям — і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів, — підкреслив президент. Поширити

Він також додав, що Америка має достатню силу, щоб разом із Україною та партнерами забезпечити мир, передбачений українською формулою світу.

Що ще казав Зеленський стосовно плану перемоги

В інтерв’ю журналістам американського видання The New Yorker, президент України підкреслив, що якщо США не підтримають розроблений Україною план перемоги, залишатиметься “план Б”, однак він передбачає дуже тривалу війну і численні втрати.

Тепер я пропоную новий "план А". Цей план означає, що ми змінюємо поточний курс, де лише завдяки силі наших військових, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та наших бійців ми вистояли, — підкреслив Зеленський. Поширити

План перемоги передбачає зміцнення України, щоб війна не затягувалася. Він не вимагає залучення російської сторони, а швидше викладає те, що партнери можуть зробити без участі РФ.

Цей план розроблено, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не захоче його підтримати, я не зможу його змусити. Якщо він відмовиться — що ж, тоді нам доведеться продовжувати жити за "планом Б". І це сумно, — визнав президент. Поширити

Він назвав можливу відмову Байдена "жахливою думкою".

Це означало б, що Байден не хоче завершення війни будь-яким чином, який позбавить Росію перемоги. І в результаті війна затягнеться, наголосив він.