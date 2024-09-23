Зеленський відвідав у США завод з виробництва снарядів для України — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відвідав у США завод з виробництва снарядів для України — фото

Володимир Зеленський
Зеленський відвідав у США завод з виробництва снарядів для України — фото

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія

Головні тези:

  • Президент України відвідав завод виробництва снарядів для українських воїнів у США.
  • Зеленський зазначив про розширення співпраці між Пенсильванією та Україною.
  • Під час свого візиту до США Зеленський також планує презентувати план перемоги у протистоянні з Росією.
  • Президент планує обговорити план перемоги з американським лідером Джо Байденом та іншими світовими лідерами.

Зеленський у рамках свого візиту США відвідав завод Scranton

Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз — для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розпочав візит до Штатів "з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям".

За словами президента, саме на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти".

Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене, — йдеться в публікації Зеленського

Що відомо про візит Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до США, де візьме участь у низці офіційних заходів, зокрема, виступить у рамках Генасамблеї ООН. 

Глава держави підкреслив, що саме цієї осені має вірішитись подальша доля розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Зокрема, Зеленський планує презентувати американському лідеру Джо Байдену розроблений план перемоги.

Звичайно, представлю план перемоги всім лідерам країн-партнерів, які, як президент Байден, є лідерами світу і можуть стати лідерами світу, допомагаючи нам із планом перемоги. Уявімо також його в Конгресі — обом партіям — і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів, — підкреслив президент.

Він також додав, що Америка має достатню силу, щоб разом із Україною та партнерами забезпечити мир, передбачений українською формулою світу.

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