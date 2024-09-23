Зеленський відвідав у США завод з виробництва снарядів для України — фото

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія

Зеленський у рамках свого візиту США відвідав завод Scranton

Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз — для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво. Володимир Зеленський Президент України

Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз — для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво.



Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про… pic.twitter.com/BKIWFhxWP9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розпочав візит до Штатів "з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям".

За словами президента, саме на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти".

During my visit to the Scranton Army Ammunition Plant, where components for artillery and mortar shells are produced, including 155 mm shells for Ukraine, I emphasized the dedication of the workers, which is truly inspiring—they are helping Ukraine stand strong in our fight for… pic.twitter.com/rs0vLZRlVU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2024

Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене, — йдеться в публікації Зеленського Поширити

Що відомо про візит Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до США, де візьме участь у низці офіційних заходів, зокрема, виступить у рамках Генасамблеї ООН.

Глава держави підкреслив, що саме цієї осені має вірішитись подальша доля розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Зокрема, Зеленський планує презентувати американському лідеру Джо Байдену розроблений план перемоги.

Звичайно, представлю план перемоги всім лідерам країн-партнерів, які, як президент Байден, є лідерами світу і можуть стати лідерами світу, допомагаючи нам із планом перемоги. Уявімо також його в Конгресі — обом партіям — і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів, — підкреслив президент. Поширити

Він також додав, що Америка має достатню силу, щоб разом із Україною та партнерами забезпечити мир, передбачений українською формулою світу.