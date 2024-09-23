Зеленський відвідав у США завод з виробництва снарядів для України — фото

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія
Головні тези:
- Президент України відвідав завод виробництва снарядів для українських воїнів у США.
- Зеленський зазначив про розширення співпраці між Пенсильванією та Україною.
- Під час свого візиту до США Зеленський також планує презентувати план перемоги у протистоянні з Росією.
- Президент планує обговорити план перемоги з американським лідером Джо Байденом та іншими світовими лідерами.
Зеленський у рамках свого візиту США відвідав завод Scranton
Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз — для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024
Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про… pic.twitter.com/BKIWFhxWP9
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розпочав візит до Штатів "з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям".
За словами президента, саме на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти".
During my visit to the Scranton Army Ammunition Plant, where components for artillery and mortar shells are produced, including 155 mm shells for Ukraine, I emphasized the dedication of the workers, which is truly inspiring—they are helping Ukraine stand strong in our fight for… pic.twitter.com/rs0vLZRlVU— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2024
Що відомо про візит Зеленського до США
Президент Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до США, де візьме участь у низці офіційних заходів, зокрема, виступить у рамках Генасамблеї ООН.
Глава держави підкреслив, що саме цієї осені має вірішитись подальша доля розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Зокрема, Зеленський планує презентувати американському лідеру Джо Байдену розроблений план перемоги.
Він також додав, що Америка має достатню силу, щоб разом із Україною та партнерами забезпечити мир, передбачений українською формулою світу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-