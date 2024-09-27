Атака Росії на Одещину — загинули троє літніх людей

Вранці 27 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Одеську область. Під удар ворожих дронів потрапив Ізмаїл, де загинуло троє людей й ще 11 цивільних постраждали.
Головні тези:
- Одеська область знову стала мішенню для атак російських загарбників.
- В Ізмаїлі є жертви після нового повітряного нападу РФ.
- Російські окупанти також пошкодили приватні будинки, автомобілі та будівлі, спричинивши серйозні матеріальні збитки.
Атака дронів на Одеську область 27 вересня — що відомо
Про ситуацію в області розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, країна-агресорка Росія знову вдалася до масштабного терору Ізмаїлу. Солдати РФ запустили ударні дрони по півдню Одещини.
Окрім того, наголошується, що російські окупанти пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.
На тлі атаки дронів розгорілися кілька пожеж, які вдалося швидко приборкати.
Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога.
Росія знову атакує різні регіони України
Після опівночі 27 вересня у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі прогриміли гучні вибухи.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській області та можливу роботу ППО.
Згодом також стало відомо, що біля Дніпра помітили розвідувальний БпЛА російських окупантів, який проводив дорозвідку.
Окрім того, у Запорізькій області українські захисники оголошували загрозу застосування балістики.
В Одеській області також були зафіксовані ударні БпЛА на заході біля кордону, вони летіли в напрямку Тирасполя у Молдові.
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