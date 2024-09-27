Атака Росії на Одещину — загинули троє літніх людей

Вранці 27 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Одеську область. Під удар ворожих дронів потрапив Ізмаїл, де загинуло троє людей й ще 11 цивільних постраждали.

Атака дронів на Одеську область 27 вересня — що відомо

Про ситуацію в області розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, країна-агресорка Росія знову вдалася до масштабного терору Ізмаїлу. Солдати РФ запустили ударні дрони по півдню Одещини.

Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина, — повідомив Олег Кіпер. Поширити

Фото: facebook.com/p/Олег-Кіпер

Окрім того, наголошується, що російські окупанти пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

На тлі атаки дронів розгорілися кілька пожеж, які вдалося швидко приборкати.

Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кіпер

Росія знову атакує різні регіони України

Після опівночі 27 вересня у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі прогриміли гучні вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській області та можливу роботу ППО.

Згодом також стало відомо, що біля Дніпра помітили розвідувальний БпЛА російських окупантів, який проводив дорозвідку.

Окрім того, у Запорізькій області українські захисники оголошували загрозу застосування балістики.

В Одеській області також були зафіксовані ударні БпЛА на заході біля кордону, вони летіли в напрямку Тирасполя у Молдові.