Чим Росія може вдарити по українських АЕС — думка експерта

Для масштабної атаки на українські АЕС Росія може застосувати 200-300 засобів ураження різних типів. Так вважає військовий експерт Олег Катков.
Головні тези:
- Росія може вчинити масштабну атаку на українські АЕС за допомогою 200-300 засобів ураження, включно з ракетами та дронами.
- Системи протиповітряної та протиракетної оборони України можуть бути недостатніми для протистояння російській атаці на АЕС через обмеженість ресурсів.
- Росія має зацікавленість не тільки у руйнуванні самого ядерного об'єкта, але й у приглушенні можливостей передачі електроенергії до мережі через удари по інфраструктурі.
Росія може вдарити 200-300 ракетами та дронами по АЕС України
Відносно потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це ймовірно буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному обʼєкту.
Експерт наголосив, що система ППО та ПРО України може не впоратись з російською атакою на АЕС.
Оскільки завжди є питання щодо заряджених ракет в ЗРК та й самою кількості систем ППО. І це, якщо навіть виділити на кожну нашу АЕС по одній системі Patriot, а до нього теж потрібні системи прикриття.
Попри це все, через кількість засобів ураження, які може використати ворог, системи ППО та ПРО можуть не збити всі ці літальні апарати. Тому, є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС.
РФ може зупинити лише прямий примус
Як розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, Росія розуміє, що єдиний спосіб вести війну проти цивільного населення — це повне знищення енергетичної інфраструктури.
Таким чином Михайло Подоляк окреслив кілька основних кроків для запобігання можливим ударам:
Публічність — важливо відкрито говорити про терористичні дії Росії та юридично фіксувати їх як злочини проти людяності.
Посилення ППО — необхідно наполягати на суттєвому збільшенні постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них.
Міжнародний тиск — співпраця з МАГАТЕ та іншими організаціями, що мають вплив на світовий ринок ядерних технологій. Це стосується також впливу на такі країни, як Індія та Китай.
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