Чим Росія може вдарити по українських АЕС — думка експерта

Для масштабної атаки на українські АЕС Росія може застосувати 200-300 засобів ураження різних типів. Так вважає військовий експерт Олег Катков.

Росія може вдарити 200-300 ракетами та дронами по АЕС України

Відносно потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це ймовірно буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному обʼєкту.

Для такої атаки росіяни можуть застосувати понад 100 літальних апаратів різних типів. Тобто, будуть летіти й дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО. Також будуть використовуватись крилаті та високошвидкісні ракети типу “Кинджал”. І тут важливо розуміти одну річ, що будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою б щільною вона не була. Олег Катков Військовий експерт

Експерт наголосив, що система ППО та ПРО України може не впоратись з російською атакою на АЕС.

Оскільки завжди є питання щодо заряджених ракет в ЗРК та й самою кількості систем ППО. І це, якщо навіть виділити на кожну нашу АЕС по одній системі Patriot, а до нього теж потрібні системи прикриття.

Попри це все, через кількість засобів ураження, які може використати ворог, системи ППО та ПРО можуть не збити всі ці літальні апарати. Тому, є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС.

РФ може зупинити лише прямий примус

Як розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, Росія розуміє, що єдиний спосіб вести війну проти цивільного населення — це повне знищення енергетичної інфраструктури.

Їхня мета полягає не в руйнуванні самих АЕС, а в знищенні можливості передавати електроенергію до загальної мережі, зокрема через удари по підстанціях, розташованих поблизу. Поширити

Таким чином Михайло Подоляк окреслив кілька основних кроків для запобігання можливим ударам: