Чем Россия может ударить по украинским АЭС — мнение эксперта

Для масштабной атаки на украинские АЭС Россия может применить 200-300 средств поражения разных типов. Так считает военный эксперт Олег Катков.
Главные тезисы
- Россия может совершить масштабную атаку на украинские АЭС с применением 200-300 средств поражения, включая ракеты и дроны.
- Системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины могут оказаться недостаточными для противодействия российской атаке на АЭС.
- Целью России является не разрушение самой ядерной установки, а приостановка передачи электроэнергии в сеть путем ударов по инфраструктуре.
- Российская атака может включать более 100 летательных аппаратов разных типов, включая дроны и ракеты, что создаст серьезную угрозу для украинских АЭС.
- Для предотвращения возможных ударов необходимо укреплять системы противовоздушной обороны, поднимать вопрос об увеличении поставок ракетных систем и активно сотрудничать с международными организациями, чтобы предотвратить катастрофу.
Россия может ударить 200-300 ракетами и дронами по АЭС Украины
Относительно мощностей и запасов средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, это будет максимально концентрированный удар. Очевидно, что это, вероятно, будет не удар по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС. Впрочем, это тоже будет удар по ядерному объекту.
Эксперт подчеркнул, что система ПВО и ПРО Украины может не справиться с российской атакой на АЭС.
Поскольку всегда есть вопросы о заряженных ракетах в ЗРК и о самом количестве систем ПВО. И это если даже выделить на каждую нашу АЭС по одной системе Patriot, а к нему тоже нужны системы прикрытия.
Несмотря на это, из-за количества средств поражения, которые может использовать враг, системы ПВО и ПРО могут не сбить все эти летательные аппараты. Поэтому высока вероятность того, что россияне могут применить 200-300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС.
РФ может остановить только прямое принуждение
Как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, Россия понимает, что единственный способ вести войну против гражданского населения — это полное уничтожение энергетической инфраструктуры.
Таким образом Михаил Подоляк наметил несколько основных шагов для предотвращения возможных ударов:
Публичность — важно открыто говорить о террористических действиях России и юридически фиксировать их как преступления против человечности.
Усиление ПВО необходимо настаивать на существенном увеличении поставок систем противовоздушной обороны и ракет к ним.
Международное давление — сотрудничество с МАГАТЭ и другими организациями, оказывающими влияние на мировой рынок ядерных технологий. Это также касается влияния на такие страны, как Индия и Китай.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-