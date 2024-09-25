Чем Россия может ударить по украинским АЭС — мнение эксперта

Для масштабной атаки на украинские АЭС Россия может применить 200-300 средств поражения разных типов. Так считает военный эксперт Олег Катков.

Россия может ударить 200-300 ракетами и дронами по АЭС Украины

Относительно мощностей и запасов средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, это будет максимально концентрированный удар. Очевидно, что это, вероятно, будет не удар по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС. Впрочем, это тоже будет удар по ядерному объекту.

Для такой атаки россияне могут применить более 100 летательных аппаратов разных типов. То есть будут лететь и дроны, задачей которых будет перегрузить нашу систему ПВО. Также будут использоваться крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжал". И здесь важно понимать одну вещь, что любая противовоздушная и противоракетная оборона может быть продавлена, какой бы плотной она ни была. Олег Катков Военный эксперт

Эксперт подчеркнул, что система ПВО и ПРО Украины может не справиться с российской атакой на АЭС.

Поскольку всегда есть вопросы о заряженных ракетах в ЗРК и о самом количестве систем ПВО. И это если даже выделить на каждую нашу АЭС по одной системе Patriot, а к нему тоже нужны системы прикрытия.

Несмотря на это, из-за количества средств поражения, которые может использовать враг, системы ПВО и ПРО могут не сбить все эти летательные аппараты. Поэтому высока вероятность того, что россияне могут применить 200-300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС.

РФ может остановить только прямое принуждение

Как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, Россия понимает, что единственный способ вести войну против гражданского населения — это полное уничтожение энергетической инфраструктуры.

Их цель состоит не в разрушении самих АЭС, а в уничтожении возможности передавать электроэнергию в общую сеть, в частности из-за ударов по подстанциям, расположенным поблизости. Поделиться

Таким образом Михаил Подоляк наметил несколько основных шагов для предотвращения возможных ударов: