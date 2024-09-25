Чем Россия может ударить по украинским АЭС — мнение эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Чем Россия может ударить по украинским АЭС — мнение эксперта

ХАЭС
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Источник:  Эспрессо

Для масштабной атаки на украинские АЭС Россия может применить 200-300 средств поражения разных типов. Так считает военный эксперт Олег Катков.

Главные тезисы

  • Россия может совершить масштабную атаку на украинские АЭС с применением 200-300 средств поражения, включая ракеты и дроны.
  • Системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины могут оказаться недостаточными для противодействия российской атаке на АЭС.
  • Целью России является не разрушение самой ядерной установки, а приостановка передачи электроэнергии в сеть путем ударов по инфраструктуре.
  • Российская атака может включать более 100 летательных аппаратов разных типов, включая дроны и ракеты, что создаст серьезную угрозу для украинских АЭС.
  • Для предотвращения возможных ударов необходимо укреплять системы противовоздушной обороны, поднимать вопрос об увеличении поставок ракетных систем и активно сотрудничать с международными организациями, чтобы предотвратить катастрофу.

Россия может ударить 200-300 ракетами и дронами по АЭС Украины

Относительно мощностей и запасов средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, это будет максимально концентрированный удар. Очевидно, что это, вероятно, будет не удар по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС. Впрочем, это тоже будет удар по ядерному объекту.

Для такой атаки россияне могут применить более 100 летательных аппаратов разных типов. То есть будут лететь и дроны, задачей которых будет перегрузить нашу систему ПВО. Также будут использоваться крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжал". И здесь важно понимать одну вещь, что любая противовоздушная и противоракетная оборона может быть продавлена, какой бы плотной она ни была.

Олег Катков

Олег Катков

Военный эксперт

Эксперт подчеркнул, что система ПВО и ПРО Украины может не справиться с российской атакой на АЭС.

Поскольку всегда есть вопросы о заряженных ракетах в ЗРК и о самом количестве систем ПВО. И это если даже выделить на каждую нашу АЭС по одной системе Patriot, а к нему тоже нужны системы прикрытия.

Несмотря на это, из-за количества средств поражения, которые может использовать враг, системы ПВО и ПРО могут не сбить все эти летательные аппараты. Поэтому высока вероятность того, что россияне могут применить 200-300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС.

РФ может остановить только прямое принуждение

Как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, Россия понимает, что единственный способ вести войну против гражданского населения — это полное уничтожение энергетической инфраструктуры.

Их цель состоит не в разрушении самих АЭС, а в уничтожении возможности передавать электроэнергию в общую сеть, в частности из-за ударов по подстанциям, расположенным поблизости.

Таким образом Михаил Подоляк наметил несколько основных шагов для предотвращения возможных ударов:

  1. Публичность — важно открыто говорить о террористических действиях России и юридически фиксировать их как преступления против человечности.

  2. Усиление ПВО необходимо настаивать на существенном увеличении поставок систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

  3. Международное давление — сотрудничество с МАГАТЭ и другими организациями, оказывающими влияние на мировой рынок ядерных технологий. Это также касается влияния на такие страны, как Индия и Китай.

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