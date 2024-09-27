Атака РФ на Україну 27 вересня. Сили ППО знищили 24 дрони

Уночі та вранці 27 вересня російські загарбники знову атакували українську територію ракетами та дронами. Цього разу під удар ворога потрапили Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі російські загарбники атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря.

Ба більше, ворог виступив по по Україні 32 ударних БпЛА типу “Shahed” (район пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Щоб знищити усі ворожі цілі, до повітряного бою були залучені:

зенітні ракетні війська,

мобільні вогневі групи,

підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу “Shahed”. Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України, — йдеться в повідомленні. Поширити

27 вересня цілями для російської терору стали Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про наслідки атаки РФ на Ізмаїл

Під ранок 27 вересня армія РФ запустила дрони у напрямку Одеської області.

Згідно з останніми даними, в Ізмаїлі загинули троє людей й ще 11 цивільних постраждали.

На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина, — повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Поширити

Фото: facebook.com/p/Олег-Кіпер

За його словами, робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.

Внаслідок ворожої атаки також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кіпер

Спалахнули кілька пожежа, однак їх швидко приборкали.