Атака РФ на Україну 27 вересня. Сили ППО знищили 24 дрони
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Україну 27 вересня. Сили ППО знищили 24 дрони

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Уночі та вранці 27 вересня російські загарбники знову атакували українську територію ракетами та дронами. Цього разу під удар ворога потрапили Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

Головні тези:

  • Російські загарбники цього разу використали для повітряного нападу 3 ракети та 32 дрони.
  • Сили протиповітряної оборони України збили більшість ворожих цілей.
  • Попри це, є жертви серед цивільного населення в Одеській області.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі російські загарбники атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря.

Ба більше, ворог виступив по по Україні 32 ударних БпЛА типу “Shahed” (район пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Щоб знищити усі ворожі цілі, до повітряного бою були залучені:

  • зенітні ракетні війська,

  • мобільні вогневі групи,

  • підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу “Shahed”. Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України, — йдеться в повідомленні.

27 вересня цілями для російської терору стали Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про наслідки атаки РФ на Ізмаїл

Під ранок 27 вересня армія РФ запустила дрони у напрямку Одеської області.

Згідно з останніми даними, в Ізмаїлі загинули троє людей й ще 11 цивільних постраждали.

На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина, — повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кіпер

За його словами, робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.

Внаслідок ворожої атаки також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кіпер

Спалахнули кілька пожежа, однак їх швидко приборкали.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Одещину — загинули троє літніх людей
Олег Кіпер / Одеська ОВА
пожежа в Ізмаїлі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція. ФСБ провалює завдання від Путіна
ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України ліквідували 1370 солдатів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?