Атака РФ на Україну 27 вересня. Сили ППО знищили 24 дрони

Уночі та вранці 27 вересня російські загарбники знову атакували українську територію ракетами та дронами. Цього разу під удар ворога потрапили Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.
Головні тези:
- Російські загарбники цього разу використали для повітряного нападу 3 ракети та 32 дрони.
- Сили протиповітряної оборони України збили більшість ворожих цілей.
- Попри це, є жертви серед цивільного населення в Одеській області.
Сили ППО озвучили результати своєї роботи
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі російські загарбники атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря.
Ба більше, ворог виступив по по Україні 32 ударних БпЛА типу “Shahed” (район пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ).
Щоб знищити усі ворожі цілі, до повітряного бою були залучені:
зенітні ракетні війська,
мобільні вогневі групи,
підрозділи РЕБ Сил оборони України.
27 вересня цілями для російської терору стали Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Ізмаїл
Під ранок 27 вересня армія РФ запустила дрони у напрямку Одеської області.
Згідно з останніми даними, в Ізмаїлі загинули троє людей й ще 11 цивільних постраждали.
За його словами, робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.
Внаслідок ворожої атаки також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.
Спалахнули кілька пожежа, однак їх швидко приборкали.
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