Сили ППО збили 15 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 15 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 15 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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29 вересня Росія випустила по Україні 22 ударних БпЛА типу Shahed. Наші оборонці неба збили 15 ворожих “шахедів”.

Головні тези:

  • Українські ППО збили 15 ударних дронів Shahed, випущених РФ на територію України.
  • Атака армії РФ на Запоріжжя призвела до руйнувань низки будинків та поранених.
  • У результаті атаки росіянами було зафіксовано понад 10 авіабомб, що призвело до руйнувань в трьох районах міста.
  • Постраждалі внаслідок атаки залишилися під медичним наглядом, деякі відмовилися від госпіталізації.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, противник випустив по Україні 22 ударних дрони. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

ППО працювала у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю

29 вересня армія РФ атакувала КАБами місто Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків та близько 5 поранених.

Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях, — розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За останніми даними, одна жінка перебуває під заваламита відомо про шість поранених, двоє з яких госпіталізовані. Загалом окупанти застосували по Запоріжжю понад 10 авіабомб, руйнування зафіксовані в трьох районах.

В трьох районах Запоріжжя є руйнування — Шевченківський, Комунарський, Олександрівський. Наразі відомо про один зруйнований багатоповерховий будинок і щонайменше 15 приватних.

Також, за даними ОВА, через масовану атаку змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя.

Після 9:00 з-під завалів у Запоріжжі врятували жінку, яку весь цей час шукали.

З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. Медики надають усі необхідну допомогу, — розповів Федоров.

Щодо стану шести постраждалих, то двоє з шести чоловіки, решта — жінки. У лікарні двоє — одна людина у тяжкому стані, друга — в середньому. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

За попередньою інформацією, росіяни 13 разів вгатили (попередньо — КАБами) по території обласного центру.

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