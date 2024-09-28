Масована атака РФ на Україну. ППО збила 2 ракети та 69 дронів

Уночі 28 вересня російські загарбники завдали нового комбінованого удару по Україні, використавши для цього і ракети, і безпілотники. Сили ППО України змогли знищити більшість ворожих цілей.

Атака РФ на Україну 28 вересня — перші подробиці

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що їм вдалося виявити та здійснити супровід 77-ми засобів повітряного нападу армії РФ.

Йдеться про:

2 балістичні ракети “Іскандер-М” із окупованого Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл;

73 ударних БПлА типу “Shahed” із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ., мис Чауда — Крим.

Щоб знищити усі ворожі цілі були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що один дрон полетів у напрямку Росії, ще три — локаційно втрачено на території України.

Фото: facebook.com/kpszsu

Під удар армії РФ потрапили Суми

Уранці 28 вересня російські загарбники вдарили по закладу охорони здоров’я в обласному центрі й використали для цього дрони типу "Шахед".

Місцева влада повідомляє, що є постраждалі, однак їхню кількість поки не уточнює.

Наслідки атаки росіян наразі не розголошуються.

Згодом Сумська ОВА офіційно підтвердила, що відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі.