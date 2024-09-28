Масована атака РФ на Україну. ППО збила 2 ракети та 69 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака РФ на Україну. ППО збила 2 ракети та 69 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Уночі 28 вересня російські загарбники завдали нового комбінованого удару по Україні, використавши для цього і ракети, і безпілотники. Сили ППО України змогли знищити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські загарбники знову масовано атакують мирних українців.
  • Сили ППО України зуміли знищити більшість ворожих цілей, збивши 2 ракети та 69 дронів.
  • Повітряні сили ЗСУ загалом виявили та здійснили супровід 77 засобів повітряного нападу армії РФ.

Атака РФ на Україну 28 вересня — перші подробиці

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що їм вдалося виявити та здійснити супровід 77-ми засобів повітряного нападу армії РФ.

Йдеться про:

  • 2 балістичні ракети “Іскандер-М” із окупованого Криму;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл;

  • 73 ударних БПлА типу “Shahed” із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ., мис Чауда — Крим.

Щоб знищити усі ворожі цілі були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що один дрон полетів у напрямку Росії, ще три — локаційно втрачено на території України.

Фото: facebook.com/kpszsu

Під удар армії РФ потрапили Суми

Уранці 28 вересня російські загарбники вдарили по закладу охорони здоров’я в обласному центрі й використали для цього дрони типу "Шахед".

Місцева влада повідомляє, що є постраждалі, однак їхню кількість поки не уточнює.

Наслідки атаки росіян наразі не розголошуються.

Згодом Сумська ОВА офіційно підтвердила, що відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі.

Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор. Наслідки та наявність жертв невідомі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Таємна зустріч щодо України. Де та коли вона відбудеться
Шольц
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Змінить хід війни. Аналітики вказали на фатальну помилку Заходу щодо України
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ знову зазнала масштабних втрат на фронті ― фото та відео
Генштаб ЗСУ
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?