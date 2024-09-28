Масована атака РФ на Україну. ППО збила 2 ракети та 69 дронів

Уночі 28 вересня російські загарбники завдали нового комбінованого удару по Україні, використавши для цього і ракети, і безпілотники. Сили ППО України змогли знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські загарбники знову масовано атакують мирних українців.
- Сили ППО України зуміли знищити більшість ворожих цілей, збивши 2 ракети та 69 дронів.
- Повітряні сили ЗСУ загалом виявили та здійснили супровід 77 засобів повітряного нападу армії РФ.
Атака РФ на Україну 28 вересня — перші подробиці
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що їм вдалося виявити та здійснити супровід 77-ми засобів повітряного нападу армії РФ.
Йдеться про:
2 балістичні ракети “Іскандер-М” із окупованого Криму;
2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл;
73 ударних БПлА типу “Shahed” із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ., мис Чауда — Крим.
Щоб знищити усі ворожі цілі були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що один дрон полетів у напрямку Росії, ще три — локаційно втрачено на території України.
Під удар армії РФ потрапили Суми
Уранці 28 вересня російські загарбники вдарили по закладу охорони здоров’я в обласному центрі й використали для цього дрони типу "Шахед".
Місцева влада повідомляє, що є постраждалі, однак їхню кількість поки не уточнює.
Наслідки атаки росіян наразі не розголошуються.
Згодом Сумська ОВА офіційно підтвердила, що відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі.
Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор. Наслідки та наявність жертв невідомі.
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