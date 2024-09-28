Змінить хід війни. Аналітики вказали на фатальну помилку Заходу щодо України

Команда американського Інституту вивчення війни дійшла висновку, що навіть невелика кількість успішних українських ударів з великої відстані може змінити хід війни, однак союзники Києва бояться ухвалювати ці доленосні рішення.

Путін залякав країни Заходу

Що важливо розуміти, Путін та його посіпаки проводили таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися дебати про використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по РФ.

На переконання аналітиків, саме путінський режим наразі робить все можливе, щоб повпливати на дискусії щодо дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для завдання дальніх ударів по військових об'єктах в Росії.

Ці зусилля Росії свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по РФ можуть спричинити на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволити Україні наносити такі удари, — наголошує команда ISW. Поширити

Окрім того, наголошується, шо розвідка США "применшує" ефект, який може мати дозвіл Україні з боку її союзників.

Ба більше, американські розвідники лякають Джо Байдена потенційною атакою на Штати з боку Росії.

Україна ще має шанс змінити перебіг війни

Не можна також ігнорувати той факт, що останнім часом російський диктатор Путін повернув у західний і російський інформаційні простори кілька найефективніших наративів Кремля.

Також він пристосував свою типову шаблонну мову до поточних дебатів на Заході щодо дозволу Україні завдавати дальні удари по Росії з використанням наданого Заходом озброєння.

Вигоди від дозволу Україні використовувати проти Росії надані Заходом системи дальнього радіусу дії можуть переважати над ризиком російської відплати більше, ніж західні політики наразі розглядають, — наголошують американські аналітики. Поширити

Інституту вивчення війни попереджає, що Путін та його команда можуть посилити свої операції, щоб Захід ніколи не наважився ухвалити це важливе рішення щодо України.