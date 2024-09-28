Змінить хід війни. Аналітики вказали на фатальну помилку Заходу щодо України

Команда американського Інституту вивчення війни дійшла висновку, що навіть невелика кількість успішних українських ударів з великої відстані може змінити хід війни, однак союзники Києва бояться ухвалювати ці доленосні рішення.
Головні тези:
- Українські удари з великої відстані можуть змінити хід війни з Росією.
- Путін залякав Захід, щоб в України не було змоги завдавати ударів вглиб країни-агресорки.
- Значний вплив на цю ситуацію також має розвідка США.
Путін залякав країни Заходу
Що важливо розуміти, Путін та його посіпаки проводили таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися дебати про використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по РФ.
На переконання аналітиків, саме путінський режим наразі робить все можливе, щоб повпливати на дискусії щодо дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для завдання дальніх ударів по військових об'єктах в Росії.
Окрім того, наголошується, шо розвідка США "применшує" ефект, який може мати дозвіл Україні з боку її союзників.
Ба більше, американські розвідники лякають Джо Байдена потенційною атакою на Штати з боку Росії.
Україна ще має шанс змінити перебіг війни
Не можна також ігнорувати той факт, що останнім часом російський диктатор Путін повернув у західний і російський інформаційні простори кілька найефективніших наративів Кремля.
Також він пристосував свою типову шаблонну мову до поточних дебатів на Заході щодо дозволу Україні завдавати дальні удари по Росії з використанням наданого Заходом озброєння.
Інституту вивчення війни попереджає, що Путін та його команда можуть посилити свої операції, щоб Захід ніколи не наважився ухвалити це важливе рішення щодо України.
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