Изменит ход войны. Аналитики указали на роковую ошибку Запада относительно Украины

Команда американского Института изучения войны пришла к выводу, что даже небольшое количество успешных украинских ударов с большого расстояния может изменить ход войны, однако союзники Киева боятся принимать эти судьбоносные решения.

Путин запугал страны Запада

Что важно понимать, Путин и его приспешники проводили тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дебаты об использовании Украиной предоставленного Западом оружия для ударов по РФ.

По убеждению аналитиков, именно путинский режим сейчас делает все возможное, чтобы повлиять на дискуссии о разрешении Украине использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения дальних ударов по военным объектам в России.

Эти усилия России свидетельствуют о глубоком беспокойстве оперативным давлением, которое такие удары по РФ могут повлечь на российские наступательные операции в Украине, хотя официальные лица США все еще колеблются, разрешать ли Украине наносить такие удары, — отмечает команда ISW. Поделиться

Кроме того, указано, что разведка США "уменьшает" эффект, который может дать разрешение Украине со стороны ее союзников.

Более того, американские разведчики пугают Джо Байдена потенциальной атакой на Штаты со стороны России.

У Украины еще есть шанс изменить ход войны

Нельзя также игнорировать тот факт, что в последнее время российский диктатор Путин вернул в западное и российское информационные пространства несколько самых эффективных нарративов Кремля.

Также он приспособил свой типичный шаблонный язык к текущим дебатам на Западе по поводу разрешения Украине наносить дальние удары по России с использованием предоставленного Западом вооружения.

Выгоды от разрешения Украине использовать против России предоставленные Западом системы дальнего радиуса действия могут превалировать над риском российского возмездия больше, чем западные политики предполагают, — отмечают американские аналитики. Поделиться

Институт изучения войны предупреждает, что Путин и его команда могут усилить свои операции, чтобы Запад никогда не решился принять это важное решение относительно Украины.