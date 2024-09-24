Это новый раунд. Как союзники оценивают план победы Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Это новый раунд. Как союзники оценивают план победы Украины

ВСУ
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Источник:  Bloomberg

Как отмечают британские журналисты, мнения союзников Киева относительно плана победы Украины, разработанного Владимиром Зеленским и его командой, на данный момент разнятся.

Главные тезисы

  • Союзники Киева высказывают разные мнения относительно плана победы Украины.
  • Главная цель плана победы – усилить позицию Украины во время предстоящих дипломатических переговоров с Россией.
  • Партнеры Украины рассматривают возможность обращения к Путину перед встречей G20 в Бразилии.

Стоит ли ожидать прорыва

По словам некоторых иностранных чиновников, они не верят, что новый план Зеленского может кардинально изменить ход войны в пользу Украины.

Именно поэтому они призывают снизить уровень ожиданий и оценить ситуацию на поле боя.

Еще один инсайдер подчеркнул, что ни один из пунктов плана победы Украины не стал для него сюрпризом.

Несмотря на то, что союзники Киева намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется, они также хотят услышать от Владимира Зеленского, как может выглядеть мир, к которому стремится Киев.

Один из партнеров также добавил, что это новый раунд для работы с российским диктатором Владимиром Путиным — со стороны Зеленского или других стран.

Какая главная цель плана победы Украины

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в первую очередь речь идет об усилении позиции Украины во время предстоящих дипломатических переговоров с Россией.

Что также важно понимать, глава государства и его команда рассчитывают на то, что Украина вскоре получит приглашение присоединиться НАТО.

Не имея никаких признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники также обсуждают возможность обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, запланированной на ноябрь, — заявил один из инсайдеров.

Долгое время официальный Вашингтон пытался развеять надежды на то, что он одобрит просьбу Киева об использовании ракет США дальнего радиуса действия для поражения целей в глубине российской территории во избежание эскалации.

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