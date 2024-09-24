Це новий раунд. Як союзники оцінюють план перемоги України

Як зазначають британські журналісти, думки союзників Києва щодо плану перемоги України, який розробив Володимир Зеленський та його команда, наразі різняться.

Чи варто очікувати на прорив

За словами деяких іноземних посадовців, вони не вірять в те, що новий план Зеленського може кардинально змінити хід війни на користь України.

Саме тому вони закликають знизити рівень очікувань та об'єктивно оцінити ситуацію на полі бою.

Ще один інсайдер наголосив, що ні один з пунктів плану перемоги України не став для нього сюрпризом.

Попри те, що союзники Києва мають намір підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, вони також хочуть почути від Володимира Зеленського, як може виглядати мир, до якого прагне Київ.

Один із партнерів також додав, що це новий раунд для роботи з російським диктатором Володимиром Путіним — чи то з боку Зеленського, чи то інших країн.

Яка головна мета плану перемоги України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, насамперед йдеться про посилення позиції України під час майбутніх дипломатичних перемовин з Росією.

Що також важливо розуміти, глава держави та його команда розраховують на те, що Україна незабаром все-таки отримає запрошення приєднатися НАТО.

Не маючи жодних ознак того, що Кремль планує відступити, союзники також обговорюють можливість звернутися до Путіна безпосередньо напередодні зустрічі G20 у Бразилії, запланованої на листопад, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Тривалий час офіційний Вашингтон намагався розвіяти надії на те, що він схвалять прохання Києва про використання ракет США дальнього радіуса дії для ураження цілей у глибині російської території, щоб уникнути ескалації.