Армія РФ знову зазнала масштабних втрат на фронті ― фото та відео

Лише протягом минулої доби українським захисникам вдалося ліквідувати майже 1500 російських загарбників на різних напрямках фронту. Також ворог втратив десятки бойових броньованих машин та артилерійських систем.
Головні тези:
- Росія втратила близько 650 640 своїх вояк у війні проти України;
- Сили оборони України завдали ефективних ударів по позиціях армії РФ, знищивши командні пункти і артилерійні системи ворога.
- Українські захисники успішно відбили атаки армії РФ на різних напрямках фронту.
Втрати армії РФ станом на 28 вересня 2024 року
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
особового складу — близько 650640 (+1470) осіб,
танків /nks — 8860 (+14) од,
бойових броньованих машин — 17438 (+42) од,
артилерійських систем — 18733 (+55) од,
РСЗВ — 1203 (+4) од,
засоби ППО — 961 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16093 (+62),
крилаті ракети — 2610 (+2),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25411 (+0) од,
спеціальна техніка — 3291 (+99)
Ситуація на фронті 27-28 вересня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами.
Так, 27 вересня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 118 КАБ.
Ба більше, армія РФ здійснила 5081 обстріл.
На Харківському напрямку зафіксовано 6 штурмів з боку армії РФ;
На Куп’янському напрямку ворог 19 разів намагався прорватися вперед;
На Лиманському напрямку відбулося 16 атак, які Сили оборони України успішно відбили;
На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.
На Торецькому напрямку армія РФ 7 разів штурмувала позиції українських захисників;
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак;
На Времівському напрямку росіяни 13 разів намагалися прорватися вперед неподалік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки:
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано 3 атаки ворога;
На Придніпровському напрямку окупанти знову отримали жорстку відсіч та відступили.
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