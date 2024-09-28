Армия РФ снова несет масштабные потери на фронте ― фото и видео

Только за прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать почти 1500 российских захватчиков на разных направлениях фронта. Также враг потерял десятки боевых бронированных машин и артиллерийских систем.
Главные тезисы
- Россия потеряла около 650 640 своих солдат войне против Украины;
- Силы обороны Украины нанесли эффективные удары по позициям армии РФ, уничтожив командные пункты и артиллерийные системы врага.
- Украинские защитники успешно отразили атаки армии РФ на разных направлениях фронта.
Потери армии РФ по состоянию на 28 сентября 2024 года
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
личного состава — около 650640 (+1470) человек,
танков /nks — 8860 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 17438 (+42) ед,
артиллерийских систем — 18733 (+55) ед,
РСЗО — 1203 (+4) ед,
средства ПВО — 961 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16093 (+62),
крылатые ракеты — 2610 (+2),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25411 (+0) ед,
специальная техника — 3291 (+99)
Ситуация на фронте 27-28 сентября
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.
Так, 27 сентября враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 118 КАБ.
Более того, армия РФ совершила 5081 обстрел.
На Харьковском направлении зафиксировано 6 штурмов со стороны армии РФ;
На Купянском направлении враг 19 раз пытался прорваться вперед;
На Лиманском направлении произошло 16 атак, которые Силы обороны Украины успешно отразили;
На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григоровки, Предтечино, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении армия РФ 7 раз штурмовала позиции украинских защитников;
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак;
На Времивском направлении россияне 13 раз пытались прорваться вперед неподалеку от Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки:
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано 3 атаки врага;
На Приднепровском направлении оккупанты снова получили жесткий отпор и отступили.
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