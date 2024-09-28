Армия РФ снова несет масштабные потери на фронте ― фото и видео

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Так, 27 сентября враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 118 КАБ.