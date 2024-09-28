Армия РФ снова несет масштабные потери на фронте ― фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова несет масштабные потери на фронте ― фото и видео

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Только за прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать почти 1500 российских захватчиков на разных направлениях фронта. Также враг потерял десятки боевых бронированных машин и артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Россия потеряла около 650 640 своих солдат войне против Украины;
  • Силы обороны Украины нанесли эффективные удары по позициям армии РФ, уничтожив командные пункты и артиллерийные системы врага.
  • Украинские защитники успешно отразили атаки армии РФ на разных направлениях фронта.

Потери армии РФ по состоянию на 28 сентября 2024 года

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 650640 (+1470) человек,

  • танков /nks — 8860 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 17438 (+42) ед,

  • артиллерийских систем — 18733 (+55) ед,

  • РСЗО — 1203 (+4) ед,

  • средства ПВО — 961 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16093 (+62),

  • крылатые ракеты — 2610 (+2),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25411 (+0) ед,

  • специальная техника — 3291 (+99)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 27-28 сентября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Так, 27 сентября враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 118 КАБ.

Более того, армия РФ совершила 5081 обстрел.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.

  • На Харьковском направлении зафиксировано 6 штурмов со стороны армии РФ;

  • На Купянском направлении враг 19 раз пытался прорваться вперед;

  • На Лиманском направлении произошло 16 атак, которые Силы обороны Украины успешно отразили;

  • На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григоровки, Предтечино, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

  • На Торецком направлении армия РФ 7 раз штурмовала позиции украинских защитников;

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак;

  • На Времивском направлении россияне 13 раз пытались прорваться вперед неподалеку от Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки:

  • На Ореховском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано 3 атаки врага;

  • На Приднепровском направлении оккупанты снова получили жесткий отпор и отступили.

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